鍾南山：輝瑞能阻90%感染 中國疫苗也可以

鍾南山院士出席2020官洲國際生物論壇，對當前疫情作出了最新研判。（取材自中國青年報）

2020官洲國際生物論壇今起在廣州國際生物島舉行，論壇主題為科技創新引領健康未來，中國 工程院院士鐘南山在開幕式發表主旨演講，在疫苗 方面，他指出，國外輝瑞疫苗能阻止90%的感染，其實廣東乃至中國對疫苗的研發也在差不多水平。

「我有一個感受，這麼多人在一起開會，這在國外不可想像。我們能夠有這麼一個和平的環境，正常舉行活動非常不容易。」談話一開始，鐘南山直呼舉行這樣的論壇實屬不易。

據澎湃新聞報導，在國外疫情 依舊肆虐的情況下，鐘南山表示，中國能控制住疫情，首先創新在生命至上的指導思想上，如在社區層面做到群防群控實屬不易。他特別提到，現在武漢是非常安全。

鐘南山還表示，這次疫情跟2003年非典不同，非典後，鐘南山在一年內去了30多個國家，介紹臨床經驗，但對非典的科學研究還是不夠。

「這次在病情一開始，就有了這麼多的支持，特別是在科學研究方面。」鐘南山說，這次是一邊進行醫療，一邊進行研究。在黃埔乃至廣州，都比較早推出試劑盒，在中國起了很大作用。

但在鐘南山看來，非典是在第二年就發現了規律進行了溯源。而目前世界對疫情發生的規律還沒有摸清，也未進行溯源，治療也沒有極具針對性且非常有效的藥物，部分藥物如瑞德西韋僅在一開始發現對治療新冠有用。

在疫苗方面，鐘南山指出，國外輝瑞疫苗能阻止90%的感染，其實廣東乃至中國對疫苗的研發也在差不多水平，但有了第一階段試驗結果才能公布。

鐘南山希望，未來在生物醫藥領域，基礎研究、臨床研究、產業化能夠更緊密結合起來，形成一個比較好的機制。

此外，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，他對新冠疫苗研發速度有信心，相信人類最終能藉由科技力量控制疫情。

張文宏在接受中新社訪問時說，全球經濟互動下，中國要杜絕疫情輸入是不可能的，但中國有「精準防控、動態清零」經驗，可以允許在小範圍內出現個別的病例，但中國有能力在很短的時間內控制病情，「基本上在四個禮拜內都可以清零」。