被官媒批評太雷 抗日神劇「雷霆戰將」遭停播

抗日神劇「雷霆戰將」遭下架停播。（取材自新京報）

湖南衛視製播的抗日劇 「雷霆戰將」本月初開播九集後，不但網路上負評如潮，更遭官媒「人民日報」點名批評劇中八路軍竟抹髮蠟、住豪宅，嚴重偏離史實。昨天有網民發現，「雷霆戰將」不但在網路平台下架，湖南衛視也突然停播，下一檔電視劇「最好的時代」提前接檔。

綜合媒體報導，「雷霆戰將」11月3日開播，號稱是改編自同名小說 的戰爭劇「亮劍」系列第三集，被定位為慶祝「中國 人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75周年」的獻禮劇，還曾獲得解放軍報大力吹捧為「唱響了時代主旋律的精品戰爭劇」。

不過，人民日報15日刊文指出，「雷霆戰將」在劇中給八路軍住豪華別墅，清一色為年輕帥哥的主角群們擠乎都使用髮膠、髮蠟，距離歷史真實太遙遠，是「把偶像劇套路用在抗日題材上」，容易誤導青少年，使他們「無法真正了解革命先烈的英雄事蹟」。

人民日報還說，在創作中特別是對革命歷史題材，應當對歷史充滿溫情和敬意，而不能是輕佻和兒戲。

對於「雷霆戰將」被突然下架，有網民把矛頭指向中國國家廣電總局，質疑當初為何讓這部抗日神劇通過審查，並要求追究責任。

「雷霆戰將」由張雲龍、高偉光、賴雨濛、王瑞子領銜主演，魏千翔、吳昕特別出演，講述年輕的八路軍獨立團團長王雲山和戰友血戰敵軍，帶兵「解放」四川的故事。