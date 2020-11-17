「全民K歌」用戶高達8億 季營收逾47億

中國網路巨頭騰訊。（香港中通社）

「全民K歌」被整頓引起關注，在蘋果應用商店上，該App 介紹顯示，此為騰訊官方唱歌交友平台，已有8億用戶，含合唱、直播、群聊、搶麥等多項功能。據騰訊音樂2020年二季度財報顯示，以全民K歌等App為主的社交娛樂業務收入達到47.11億元（人民幣 ，下同，約7.22億美元 ）。

中國網報導，全民K歌App縱容用戶上傳翻唱的「黃歌」，其中不乏將原曲歌詞改編為更露骨的內容。除了音頻涉黃，視頻內容也出現了庸俗挑逗性內容。全民K歌首頁推薦視頻多低俗內容，短視頻推薦中部分「舞蹈」視頻性暗示明顯，展示抖胸、扭胯甚至是觸摸隱私部位等動作。

在色情相關內容的評論區中，同樣存在大量污言穢語。不少用戶利用用戶暱稱、用戶頭像以及評論留言為色情平台引流，提供有償「磕炮」服務的信息，兜售色情音頻資源。

具有社交功能的歌房更是亂象叢生。近期平台主推「全新交友陪玩廳」，標榜「優質聲優小姐姐小哥哥與您聊天互動玩遊戲」。據稱，隨機進入平台推薦的歌房，嬌喘聲、呻吟聲此起彼伏。

值得注意的是，在青少年模式下，用戶也可以輕易找到上述內容。