耗時1年…！64歲的他撕出11米長「清明上河圖」

「清明上河圖」手撕畫長11米，畫卷上各色人物、大小船隻、門樓、拱橋……維妙維肖。（取材自央視新聞）

上海世界技能博物館 日前收藏了一幅11米長的「清明上河圖」手撕畫。畫卷上各色人物、大小船隻、門樓、拱橋……，維妙維肖。整幅作品從繪製手稿到全部完成，耗時近一年。

央視新聞報導，這幅「清明上河圖」的作者是64歲的劉杰，他是遼寧葫蘆島「連山手撕畫」的第四代傳人，一張紅紙只要到了他的手中，就像被施了魔法，可以千變萬化。

劉杰表示：「我4歲的時候不在父母身邊，是奶奶帶著我。小時候想家想我媽，奶奶就逗我說奶奶給你抓隻蝴蝶來，然後她就在被窩裡撕出一張小蝴蝶，往窗戶上一貼，月光一照，一隻蝴蝶。」奶奶用愛呵護著劉杰沒有父母陪伴的童年。

據報導，手撕畫主要靠拇指和食指，巧勁兒都在指肚上。撕起來要全神貫注，有時候為了撕出漂亮的作品，他甚至會屏氣凝神，坐上好幾個鐘頭，他做「清明上河圖」就累病了。

為了讓更多的人了解、喜愛古老的民間撕紙藝術，劉杰決定創作手撕畫版「清明上河圖」，用這種方式喚醒大家對手撕畫的關注。

整幅作品中最難的就是橫跨汴水兩岸的木橋。劉杰的父親是機械工程師，精通畫圖，這座橋的手稿就是父親和劉杰一起完成的。但誰也不會想到，這竟是父子的最後一次合作。

報導指出，劉杰說：「橋在圖的中間，我先從前邊往下撕。開始撕橋的時候，我跟我爸說開始撕橋了。剛上手不長時間，突然我爸心肌梗塞，兩分鐘人就沒了。」帶著深深的遺憾，劉杰用將近1年的時間完成了整幅「清明上河圖」。在捐贈給世界技能博物館的留言簿上，劉杰寫道：「希望手撕畫這門古老的手藝，在青少年手中發揚光大……。」

「你拍一、我拍一，紅紙對摺要整齊；你拍二、我拍二，紅紙對摺分四半；你拍三、我拍三，半圓的腦袋在上邊……。」像這樣的順口溜是劉杰總結出來的撕紙步驟，每個圖樣他都標註分解動作，便於學習者練習。

劉杰受小時候奶奶在被子裡撕紙的啟發，自創了「盲撕」的絕活，在蒙上眼睛的情況下手指翻飛，撕出各種漂亮的圖樣。劉杰說：「把眼睛一蒙，這時候我再一撕，觀眾特別是小孩，非常願意看。」

手撕畫裡有劉杰童年的快樂，也有對親人的思念。現在，他不僅要繼續把手撕畫撕好，還要為手撕畫這門古老的藝術找到新的傳承人，讓手撕畫在更多的孩子心裡「種草」。