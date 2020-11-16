雙11剁手！杭州女收上百件快遞 老公控訴：沒一個是我的…

有杭州老公控訴，雙11老婆收了100多個快遞，但沒有一個是買給他的。(取材自錢江晚報)

「「雙11」」後半場，又到了瘋狂收快遞的日子了，今天你收到了幾個快遞了？錢江晚報報導，最近有一位杭州老公控訴，老婆最近每天跟他說的最多的一句話就是：「幫我去拿個快遞。」他數一數，最近老婆收了100多個快遞，但「沒有一個是買給我的！」

據報導，這名杭州老公的「控訴」引來諸多網友老公的熱議。有的老公看得開：「雖然整個「雙11」全家都是老婆的戰場，但我提供了銀行卡，老婆買買買刷的都是我的卡啊，所以我也算是在全程參與了！」

但是，有的老公心態就沒這麼「阿Q」了，「幫老婆拿了這麼多天的快遞，看她興奮地每天都在拆快遞拆快遞拆快遞，有她自己的化妝品、護膚品、靴子、大衣，還有兒子的球鞋、運動褲、書包，連家裡狗子的狗糧都是大包大包囤的，唯獨我的空空如也？」這位老公自嘆家庭地位不如狗！

報導說，看了樓主的「哭訴帖」，許多網友在評論區花式安慰樓主：雖然快遞沒有你的，但是紙箱子都是你的呀！一些女網友也「反思」了一下自己的行為：好像湊著湊著發現不需要給老公買什麼，就自動忽略了……。也有網友發出了靈魂反問：你給老婆買了嗎？就想著老婆給你買。

報導指出，前兩天天貓出了個數據，顯示「雙11」有448萬人在搜索「女朋友喜歡什麼」，但只有1000個不到的人在搜索「男朋友喜歡什麼」……。

對於這個數據，女網友俏皮地反駁： 「可能是因為女性都是平平無奇的購物小天才吧，買東西從來不需要功課～。」