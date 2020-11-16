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雲南威信文明養犬？城內禁遛狗 累犯3次直接捕殺

中國新聞組／北京16日電
雲南威信縣出台犬隻管理規定，禁止了城內遛狗，若被發現三次就會對犬隻予以捕殺，引來民眾批評政策太粗糙。此為示意圖。（取材自上游新聞）
雲南威信縣出台犬隻管理規定，禁止了城內遛狗，若被發現三次就會對犬隻予以捕殺，引來民眾批評政策太粗糙。此為示意圖。（取材自上游新聞）

雲南昭通市威信縣日前出台新的犬隻管理規定，市民必須對所養犬隻實行栓養或圈養，且禁止在縣城城區內遛狗，違反者若被發現，第三次直接捕殺。規定出台後引發輿論關注，認為政府管理手段太粗暴，對此，官方回應，正召集多部門研究此事，「城市管理要規範，但任何事都要依法依規」。

上游新聞報導，威信縣公安局、住建局、農業農村局和市場監督管理局等四部門日前聯合發布《關於威信縣文明養犬、禁止遛狗的通告》，規定市民必須對所養犬隻實行栓養或圈養，縣城城區內也禁止遛狗，違者一旦發現，第一次、第二次給予警告和罰款，第三次聯繫公安機關予以捕殺。

據報導，有網路評論指出，規定犬隻須栓養、圈養還能理解，但禁止在縣城內遛狗就是「懶政」了；也有居民認為，第三次直接捕殺太過殘忍，且城區裡禁止一切形式的遛狗，如同直接禁止養狗，「不能因為少部分養狗人的不規矩而讓全縣城的狗兒一起承擔後果」。

此外，據東北網報導，因犬隻管理規定引發爭議的還有黑龍江省哈爾濱市，據了解，凡肩高超過55厘米、體長超過75厘米的純種犬及雜交犬，均屬於哈爾濱市城區內禁養犬隻，僅可在城區外飼養，包括獒犬、中華田園犬等共39種。

對此，網友表示，「有些小型犬比大型犬還凶，禁犬治根不治本，關鍵是規範養犬人」、「真是搞笑…田園犬比哈士奇聰明好養容易馴服，怎麼不禁養哈士奇」，還有人替家中的狗狗喊冤「我家大黃做錯了什麼？」

哈爾濱列中華田園犬禁養，有狗主不平：「我家大黃做錯了什麼。」（取材自微博）
哈爾濱列中華田園犬禁養，有狗主不平：「我家大黃做錯了什麼。」（取材自微博）

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