見童卡車窗、出手相救 男「一個動作」激怒家長險挨告
安徽省馬鞍山市一名凌姓男子日前在一間工廠門口，發現一名男童被車窗卡住頸部，便與其他工友一起協助孩子脫困，凌男隨後將事發影片上傳網路，沒想到遭男童母親警告，稱他若不刪除將起訴其侵犯隱私；對此，凌男自認沒有做錯，拍影片是為了提醒家長，不要獨留孩子在車上。
香港01報導，事發當時，男童被車窗卡住脖子、不斷大哭，凌男與工友一邊嘗試救援、一邊安撫男童情緒，同時大電話通知車主並報警，不久後男童父母趕到，孩子最後也成功脫困，沒有大礙。
事後凌男將事發影片上傳網路，卻收到男童母親的訊息，要求他刪除影片，否則將起訴其侵犯私隱。凌男說，公開影片是為了警戒家長，不要把孩子丟在車上，「但他母親卻威脅我，又說要起訴我。她的態度很強硬，挺讓人寒心的」。
網友對此則是看法兩極，有人支持凌男，認為拍片也是自保，「萬一被車主反咬一口破壞車零件就不好了」、「家長連臉都不要了，到頭來就反咬一口，真是農夫與蛇」；但也有網友表示，「沒經過別人同意便將片發網上就是侵犯隱私」、「如果視頻一開始沒有打碼的話，家長的訴求沒有錯。孩子也是有自尊心的，會被其他人嘲笑」。
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