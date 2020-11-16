見童卡車窗、出手相救 男「一個動作」激怒家長險挨告

安徽省馬鞍山市凌姓男子發現一名男童被車窗玻璃卡住頸部並嘗試施救，他在男童獲救後將事發影片上載，被男童母親警告要他刪片。（視頻截圖）

安徽省馬鞍山市一名凌姓男子日前在一間工廠門口，發現一名男童被車窗卡住頸部，便與其他工友一起協助孩子脫困，凌男隨後將事發影片上傳網路，沒想到遭男童母親警告，稱他若不刪除將起訴其侵犯隱私 ；對此，凌男自認沒有做錯，拍影片是為了提醒家長，不要獨留孩子在車上。

香港 01報導，事發當時，男童被車窗卡住脖子、不斷大哭，凌男與工友一邊嘗試救援、一邊安撫男童情緒，同時大電話通知車主並報警，不久後男童父母趕到，孩子最後也成功脫困，沒有大礙。

事後凌男將事發影片上傳網路，卻收到男童母親的訊息，要求他刪除影片，否則將起訴其侵犯私隱。凌男說，公開影片是為了警戒家長，不要把孩子丟在車上，「但他母親卻威脅我，又說要起訴我。她的態度很強硬，挺讓人寒心的」。

網友對此則是看法兩極，有人支持凌男，認為拍片也是自保，「萬一被車主反咬一口破壞車零件就不好了」、「家長連臉都不要了，到頭來就反咬一口，真是農夫與蛇」；但也有網友表示，「沒經過別人同意便將片發網上就是侵犯隱私」、「如果視頻一開始沒有打碼的話，家長的訴求沒有錯。孩子也是有自尊心的，會被其他人嘲笑」。