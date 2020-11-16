北京環球影城宣傳片「太土」 網：想去的欲望都沒了

同樣的恐龍場景在短片中不停的重覆出現。（視頻截圖）

耗時近10年才簽訂協議、預計明年5月開園的北京環球影城 ，早前在網上推出1萬個「優先購票權」產品，開賣2分鐘即售罄，遊客的期待可見一斑。然而，官方日前釋出1分23秒的宣傳短片，不僅演員表情僵硬，動畫製作也是「路人級」，讓搶到「優先購票權」的網友直嘆，「一點想去的欲望都沒了」。

來源：Sister Tomato YouTube

工人日報報導，有業內人士從專業角度分析：視頻恐怕並不簡單來自於製作者審美缺失，而是可能尚未釐清相關知識產權如何使用，於是採用了大量短視頻平台的手法，期待引發傳播互動，但製作手法太過粗糙，觀眾的不適感就會成倍襲來。

北京環球影城的宣傳短片，被網民批評為「花了五毛錢製作特效的土味視頻」，絲毫看不到全球頂尖的環球影城樣貌。（視頻截圖） 北京環球影城的宣傳短片，被網民批評為「花了五毛錢製作特效的土味視頻」，絲毫看不到全球頂尖的環球影城樣貌。（視頻截圖）

還有網友分析，北京環球影城的這條「土味」視頻，實則是為了收割流量；更有翻出北京環球影城之前發布的視頻，發現此前的視頻一樣製作粗糙，與「環球影城」的品牌形象格格不入。

對於宣傳影片被批「五毛錢特效」、「土味」等，北京環球度假區官方微博 在視頻下對網友的意見回應稱，「意見已全部收到，虛心學習中，一定會繼續努力」。

據報導，現在是講求品質的時代，市場也是講究品質的市場，文創產品更是如此。這種品質體現在每一處細節上，頭頂國際知名主題樂園的光環，卻在一則宣傳影片上栽了跟頭，不得不引發人們的思考。