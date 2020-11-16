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曾30秒被KO…「武林宗師」馬保國被網友酸怕了 宣布遠離武林

中國新聞組／北京16日電
「渾元形意太極」掌門人馬保國宣布遠離武林。（取材自微博）
「渾元形意太極」掌門人馬保國宣布遠離武林。（取材自微博）

自稱「渾元形意太極」掌門人馬保國，自從今年5月遭業餘搏擊愛好者KO後，在網路上遭到各方嘲諷。馬保國日前表示，自己已遠離武林，似乎希望網友能夠收手。

綜合媒體報導，馬保國日前在微博發文表示，「最近網上出來很多關於馬老的各類剪輯視頻，網絡信息很亂，大家要能清晰明辨」、「馬老已回歸平靜生活，遠離武林是非圈子，望大家能了解為盼。」

68歲的馬保國自稱「武林宗師」，經常在網路上吹噓自己武功高強，點評各家武藝。今年5月在一場擂台戰中，馬保國對決一名業餘搏擊愛好者，沒想到僅在30秒內就被對手擊倒三次落敗，被人抬下場，事後還痛批對方「不講武德」。

馬保國落敗後，過去的影片也被翻出來，包括曾經宣稱擊敗MMA冠軍，竟然靠花錢找對方拍片，以及過往馬保國宣揚自身功夫的影片也都成為笑柄，相關視頻被網友製作成各種惡搞短片，在半年來在網路上不斷流傳。

馬保國遠離武林的宣告吸引上萬名網友留言，有網友譏諷，「馬老師，抓緊推出新作，大家很期待」、「有本事你出來繼續吹呀」、「馬老師您就是我的快樂源泉」、「馬老師可以出道了」。

另有媒體發現，數條「馬保國」商標已於今年6月被陝西賽麗塵商貿有限公司申請註冊，類別涉及食品、健身器材、酒、教育娛樂等。

此外，馬保國與其子2015年創辦上海渾元體育發展有限公司，後更名為上海丙辰文化體育發展有限公司，經營範圍包括文化藝術交流活動策畫、體育賽事活動策畫、健身服務等，由馬曉陽100％持股。2019年4月，該公司發生工商變更，馬保國退出監事，由韓韻發接任。

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