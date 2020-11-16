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中國增21例境外移入確診 張文宏：2022年或可出國

中國新聞組／北京16日電
中國15、16日共新增21例新冠確診，全為境外移入。（中新社資料照片）
中國15、16日共新增21例新冠確診，全為境外移入。（中新社資料照片）

中國15、16日兩日通報共21例新型冠狀病毒確診病例，均為境外輸入，且近月來屢次在進口冷鏈食品中發現核酸檢測呈陽性，繼中央暫停部分企業產品進口中國後，福建也緊急要求無核酸證明的進口冷鏈食品不得上市。面對疫情仍嚴峻，專家預計疫苗最快今年底上市，全球旅行則大約要等到2022年春天。

國家衛健委15日通報13宗新冠病毒確診個案，均為境外移入個案；16日新增確診病例總計8例，也都是境外輸入。同時，今年6月以來，北京、遼寧、安徽、福建、江西、山東、廣東、陝西、江蘇等十餘個省區，均曾在進口冷鏈食品或包裝物上檢出新冠病毒核酸陽性。境外輸入被視為個別地區疫情反覆的重要原因。

綜合報導，對此，福建省市場監管局14日發布緊急通知，要求無核酸證明的進口冷鏈食品不得上市。通知要求，查清、查細、查實轄區內涉進口冷鏈食品的生產經營者及從事冷藏冷凍食品貯存業務的非食品生產經營者的底數；採購時必須查驗「新冠病毒核酸檢測合格證明」，並索取消毒證明，否則一律不准上市。

上月中旬，國務院聯防聯控機制已印發「冷鏈食品生產經營新冠病毒防控技術指南」等，要求樣品一經發現核酸檢測呈陽性，冷鏈食品生產經營者應迅速啟動應急預案，包括封存涉事物品、消毒工作區域並展開對可能接觸人員的核酸檢測等措施。海關總署12日並暫停了出現員工聚集性感染的20國共99間企業產品進口中國。

上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏13日在北京出席論壇時表示，新冠疫苗預計在今年年末明年年初上市，按照各國疫苗推動速度，「不出意料，應該在2022年的春天，說不定我們就可以開始重新背起行囊，到世界各地去走一走。」

檢測 中國 疫苗

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