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解放軍女兵「蚯蚓爬身」不准動 網酸：不逼真

中國新聞組／北京16日電
女兵兩人一組維持狙擊姿勢。（取材自微博）
女兵兩人一組維持狙擊姿勢。（取材自微博）

央廣軍事微博日前釋出一段視頻，內容是兩個特戰女兵在野外訓練維持狙擊姿勢，不顧手上、耳朵上和狙擊槍上都爬滿了蟲子，保持不動的姿勢長達18分鐘。視頻引起網民熱議，有許多人「心疼」女兵要忍受這樣的訓練，有人批評這種訓練「華而不實」，也有人稱讚這些女兵「霸氣」，想託付終身。

綜合媒體報導，視頻內容顯示，隸屬於解放軍武警突擊隊的兩位女兵，一人當架槍基座，另一人則擺出狙擊姿勢，兩人都必須維持姿勢不能動。教官特別在她們身上放了幾條蚯蚓，並在槍上放了空彈殼，若彈殼掉了就要再多訓練一分鐘。

教官在女兵身上放了一些蚯蚓。（取材自微博）
教官在女兵身上放了一些蚯蚓。（取材自微博）

央廣軍事微博稱，這種「穩定性訓練」是培養軍人在惡劣戰場環境中悄然潛伏的能力、隱蔽殺敵的本領，讓她們可以成為「戰場幽靈」。

其中一名女兵郭子睿在視頻中受訪表示，訓練當下已經感受不到腳的存在了，撐住身體的手肘，一開始是痛，後來沒有感覺了。

即使蚯蚓爬上耳朵，女兵依然不為所動。（取材自微博）
即使蚯蚓爬上耳朵，女兵依然不為所動。（取材自微博）

不過，看了視頻的網友反應褒貶不一。有人覺得這種訓練沒有實質意義：「如今是高端武器對抗的時代，還搞這種華而不實的訓練」、「各種作秀」、「這種訓練真的有用嗎？」但也有人稱讚這些女兵：「真的是霸氣，我一男孩子都受不了」、「她們那樣霸氣，值得我託付終身，一定會保護好我。」

也有網民表示：「蚯蚓還好，不咬人。蚊子，蜈蚣那就厲害了。」、「這訓練不夠逼真，需要進一步加大難度、提升強度。」還有網民調侃：「感覺最難的是往槍上放彈殼的人。」

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