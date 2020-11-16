新抗日神劇？八路軍住別墅、抹髮膠… 官媒也開罵

抗日新劇「雷霆戰將」播出後，網路差評如潮。（取材自微博）

湖南衛視製播的新抗日劇 「雷霆戰將」播出後褒貶兩極，「解放軍報」昨天刊文讚揚該劇「以戰鬥青春致敬英雄」，但官媒「人民日報」隨後卻發文痛批該劇完全沒脫離「抗日神劇」的套路，劍走偏鋒。

「雷霆戰將」本月3日開播，標榜是抗日名劇「亮劍」第三部曲，延攬了張雲龍、高偉光、賴雨濛、王瑞子與魏千翔等年輕偶像明星主演，但因為人物造型太「光鮮亮麗」，被批評為「抗日偶像劇」，而劇中出現抽雪茄、喝咖啡 等從容應戰的畫面，也引發網路差評如潮。

對此，解放軍報昨仍刊文讚揚「雷霆戰將」以熱血之戰銘記歷史，以戰鬥青春致敬英雄，「展現了中國 軍人的鐵血英雄氣概」。文章還稱，「雷霆戰將」展現了幾名軍人的成長經歷，喚起了更多年輕人的血性和理想，凝聚起愛國熱情，堪稱「精品戰爭劇」。

不過，人民日報昨天也跟著開出對「雷霆戰將」的負面評價。人民日報文章稱，該劇竟然讓「八路軍戰士」住豪華別墅，主角幾乎清一色都用髮膠、髮蠟，「這距離歷史真實也太遙遠了吧！」

人民日報批評，表面看來與過去的抗日神劇相比，「雷霆戰將」並沒有手撕鬼子、單手掏心、手榴彈炸飛機等雷人情節。但是這部劇的離奇之處仍然讓人咂舌，竟然把「偶像劇」套路用在抗日題材上，可惜就算演員再俊美，服裝再精緻，背離歷史真實，不能讓人欣賞。

該文章稱，影視劇想創新表現方式吸引年輕觀眾，但前提是尊重歷史，不能劍走偏鋒。否則就容易誤導青少年，使他們無法洞悉歷史真相，無法真正了解革命先烈的英雄事蹟。該文還引述網友們評價為：「這部劇完全沒有脫離抗日神劇的套路，只不過披上了一層『青春熱血偶像劇』的外衣。」

來源：娱闻速递 YouTube