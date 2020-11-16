僅手指能動 雲南肌萎青年成38萬粉電競主播

撒燁每天準時開直播。（取材自央視）

雲南偏遠山村一位18歲男孩，7歲時罹患上肌肉 萎縮症，全身只有手指頭能正常活動，但他並沒有放棄生命，2年前開始接觸電競，每天埋頭苦練，如今成為擁有38萬粉絲的「電競主播」，也改善家中經濟負擔。

據央視新聞報導，這位男孩叫撒燁家，住在雲南宣威市倘塘鎮松林村，為一海拔2300多米尺的偏遠山村，氣候濕冷。他燁自7歲發病後，逐漸從不能站立，到手腳無法伸直，使得本應備考大學的年紀，早早輟學在家。

父親撒玉權回憶，小時候還能背他到田地裡幹活，長大後背不動了，多數時間撒燁只能在家裡面，「就整了一部手機 給他」。父親說，「他玩遊戲，只能說是讓他有點事情做，他也開心點，他就不會胡思亂想了。」

因為全身唯一能正常活動的部位只有手指，因此撒燁喜歡上電競遊戲，開始在手機上每天堅持練習。他想到，或許可以試著通過電競做網路直播，沒想到越來越多的網友注意到他。2019年初，有直播平台和熱心人士送給了他一台電腦，從此他便以暱稱「DK-770」的身分，正式成為了一名電競主播。

剛開始，撒燁的粉絲只有幾百人，經過幾個月的努力，他的成績榜一天天高了起來，曾獲賽事冠軍，不到兩年，粉絲量超過了38萬。有網友得知撒燁的真實情況後，提出想要捐款，但都被他拒絕了。

撒燁下播後仍持續練習。（取材自央視）

自主播身分步上正軌後，在自家山村小房間內，每天下午5時到晚上11時，就是他的直播時間，下播後也都在練習，目前月收超過萬元人民幣 ，不但能回饋父母，還能負擔姐姐的學費。他提到，過程中雖有不少人表達捐款意願，但是「轉錢的話就跟管人家要錢一樣，我就想不要讓大家覺得我跟別人不一樣，然後就來可憐我。」

但對於撒燁的病情和未來發展，父親撒玉權仍憂心的表示，醫生跟我們說，像這種病情，他的壽命只能到22歲，「這些事他也知道。」

從原先的家庭負擔，如今已成家裡的經濟支柱，撒燁也逐漸建立起了自信心。在外人無法想像的世界裡，他找到了自己的價值，並想把這份努力繼續下去，希望自己的夢想能夠再大一點、追夢的力量再足一點。