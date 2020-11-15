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3萬蒙古羊全到了 「從頭到腳」武漢準備開吃

中國新聞組／北京15日電
首批已加工蒙古國捐贈羊運往湖北。（新華社）
首批已加工蒙古國捐贈羊運往湖北。（新華社）

蒙古向中國贈送的最後一批1800隻羊，13日進入內蒙古二連浩特市。歷時23天，分14批交接3萬隻羊全部入境。而首批1.2萬隻蒙古羊完成屠宰、加工和包裝，12日由二連浩特起程運往湖北武漢。武漢網友已經開始準備「磨刀霍霍向豬羊」，等待蒙古羊肉暖心暖胃。

人民日報報導，今年2月武漢爆疫，湖北全省封閉。蒙古以實際行動支持中國抗疫，向中國援贈3萬隻羊。蒙古外長表示，羊肉是最好的滋補品，希望中國人民能夠增強抵抗力，增強免疫力，早日戰勝疫情。

10月22日，首批4000隻羊分乘17輛貨車，從二連浩特公路口岸貨運通道入境。

針對這3萬隻羊通關批次多、時間跨度長等情況，內蒙古出入境邊防檢查總站二連出入境邊防檢查站制定蒙古國捐贈羊入境專項勤務方案，與海關簽訂專項活動合作備忘錄，建立提前通報、設備共享、查驗互認、一次放行的通關保障模式，開通專用「綠色通道」，確保3萬隻羊高效順暢通關。

「這3萬隻羊是兩國友誼的有力印證，我們作為擔負出入境邊防檢查任務的移民管理警察，積極營造安全高效的通關環境，做兩國友好往來的踐行者和推動者。」內蒙古出入境邊防檢查總站二連出入境邊防檢查站站長阿木古郎說。

報導指出，這3萬隻羊已在11月13日全數運至內蒙的二連浩特口岸，而首批加工完畢的1.2萬隻羊，12日以10輛集裝箱冷鏈車滿載離開二連浩特，前往湖北武漢。

消息一出，湖北網民開始在網上計算羊肉量，這3萬隻羊得出的羊肉重量，以每隻平均65公斤、出肉率50%計算，會得到975噸的肉。這麼大量的肉品怎麼處理好？那個部位最好吃？羊肉串、涮羊肉、羊蠍子、烤羊腿、手抓肉、羊肉湯等各種料理馬上在網上被列成清單，從頭到腳都不放過。

內蒙古出入境邊防檢查總站二連出入境邊防檢查站執勤民警對載羊車輛進行車體檢查。（新...
內蒙古出入境邊防檢查總站二連出入境邊防檢查站執勤民警對載羊車輛進行車體檢查。（新華社）
首批已加工蒙古國捐贈羊運往湖北。（新華社）
首批已加工蒙古國捐贈羊運往湖北。（新華社）

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