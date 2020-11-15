我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1090萬例 德州105萬例

川普各州選舉官司幾近完敗 翻盤機率渺茫

習近平被叫爺爺 笑回：「這小傢伙…」

中國新聞組／北京15日電
身著紅色外套的小男童一邊大力拍手、一邊大聲喊道：「習爺爺好！」(央視截圖)
身著紅色外套的小男童一邊大力拍手、一邊大聲喊道：「習爺爺好！」(央視截圖)

正在江蘇考察的中國國家主席習近平13日下午到揚州江都水利樞紐，了解南水北調東線工程和江都水利樞紐建設運行等情況。央視報導，期間出現「有愛一幕」，習近平與圍觀民眾中的一名小朋友幽默互動，逗笑眾人。

據報導，習近平當天來到運河三灣生態文化公園，路人看到習來了，紛紛圍攏過來向他問好。其中一名身著紅色外套的小男童一邊大力拍手、一邊大聲喊道：「習爺爺好！」引來習近平的注意。

習近平指著紅外套男童笑說：「我發現這個小傢伙的聲音最大，嗓音洪亮。」一旁眾人也被逗樂，男童被點名後靦腆地回應習近評說：「爺爺好。」習近平也回覆：「你好，小朋友們好。」

除了與民眾親切交流，習近平也感慨地說：「南水北調，我很關心，這也是國之大事。（中國）水是北缺南豐，所以一定要科學調劑。但是不能因為我們有這樣的措施以後，北方地區就隨意用水，這是不行的。我們現在都是要以水定市、以水定業。所以南水北調與我們的就地節水要緊密地結合起來，這兩手都要同時抓。」

新華報業網報導，實際找到與習近平互動的紅外套男童家長張慶，他興奮說：「沒想到，總書記從人群的歡呼聲中一下就聽到了我兒子的聲音，說發現這個小家伙聲音最大，身體一定很好，大家都被總書記的話逗笑了！」

回想起當時場景，張慶仍難掩激動。當天，張慶帶著五歲兒子張劉森在公園玩沙子，聽到人群的歡呼聲，趕忙圍了過去。對於此次受到溫暖互動，張慶說：「他（習）就像一位鄰家長輩，非常和藹可親！」

不過，據美國之音引述紐約時報的報導，近來，中共的「大內宣」升級，中共宣傳部門近來以大量舞台劇與紀錄片歌頌習近平領導的「大國戰疫」，試圖改寫歷史，掩蓋武漢爆發新冠疫情真相。而在中央政治局常委王滬寧主導的意識形態工作之下，中共在各個領域全面灌輸「習思想」，不但高等院校推出「習思想」必修課，新聞人員也必須通過「習思想」考試才能領取記者證。

此外，中宣部還向媒體下達指令，要求有關美國總統大選的報導必須經過「統一安排」、「不得擅自轉載外媒」、「按照發言人表態」來進行報導。

習近平指著紅外套男童笑說：「我發現這個小傢伙的聲音最大，嗓音洪亮。」(央視截圖)
習近平指著紅外套男童笑說：「我發現這個小傢伙的聲音最大，嗓音洪亮。」(央視截圖)

習近平 美國總統大選 中共

上一則

中試射「航母殺手」 退役高官：美氣急敗壞來「交涉」

下一則

Netflix找日導拍水滸傳 中網友質疑：108條好漢講英語？

延伸閱讀

馬雲沒聽「勸告」說太多 美媒傳習近平親自下令 封殺螞蟻IPO

馬雲沒聽「勸告」說太多 美媒傳習近平親自下令 封殺螞蟻IPO

華裔因反共而挺川普？

華裔因反共而挺川普？
中共五中目標 祛卡脖子之痛

中共五中目標 祛卡脖子之痛
浦東開放30年 習近平抓核心科技 再喊「中國標準」

浦東開放30年 習近平抓核心科技 再喊「中國標準」

熱門新聞

中國網民擔心川普倒台，在網上發起段子要保衛「一萬卡」。（取自觀察者網）

網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」

2020-11-08 09:52
廣東搗毀一處賣淫窩點。（取材自「北美崔哥之江湖」）

廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

2020-11-12 12:00
武漢一名女計程車司機日前載送一位女性乘客，聽到對方要求「開快一點」，沒想到在行經隧道時，就驚覺後方女乘客「不見了」。（取材自微博）

武漢隧道驚魂…女乘客催開快點 司機回頭「後座空了」

2020-11-08 12:00
一名女子為想換取工作機會 ，竟接受假中介開出陪睡8天的要求。此為示意圖，非新聞當事者。(取材自免費圖庫PAKUTASO)

求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元

2020-11-13 08:00
小娟剪掉男子的生殖器並將他殺害。（取材自上海熱線）

先剪生殖器後殺人… 江蘇51歲大媽狠心復仇 網友讚烈女

2020-11-13 10:00
中國外交部發言人汪文斌。取材自中國外交部官網

遲來的祝賀！中國外交部祝賀白登當選美國總統

2020-11-13 05:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
巴維理下令調查大選舞弊 聯邦檢察官打臉：無不法

巴維理下令調查大選舞弊 聯邦檢察官打臉：無不法
數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普

數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普
紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀

紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀
「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人

「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人
龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場

龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場