習近平被叫爺爺 笑回：「這小傢伙…」

身著紅色外套的小男童一邊大力拍手、一邊大聲喊道：「習爺爺好！」(央視截圖)

正在江蘇考察的中國國家主席習近平 13日下午到揚州江都水利樞紐，了解南水北調東線工程和江都水利樞紐建設運行等情況。央視報導，期間出現「有愛一幕」，習近平與圍觀民眾中的一名小朋友幽默互動，逗笑眾人。

據報導，習近平當天來到運河三灣生態文化公園，路人看到習來了，紛紛圍攏過來向他問好。其中一名身著紅色外套的小男童一邊大力拍手、一邊大聲喊道：「習爺爺好！」引來習近平的注意。

習近平指著紅外套男童笑說：「我發現這個小傢伙的聲音最大，嗓音洪亮。」一旁眾人也被逗樂，男童被點名後靦腆地回應習近評說：「爺爺好。」習近平也回覆：「你好，小朋友們好。」

除了與民眾親切交流，習近平也感慨地說：「南水北調，我很關心，這也是國之大事。（中國）水是北缺南豐，所以一定要科學調劑。但是不能因為我們有這樣的措施以後，北方地區就隨意用水，這是不行的。我們現在都是要以水定市、以水定業。所以南水北調與我們的就地節水要緊密地結合起來，這兩手都要同時抓。」

新華報業網報導，實際找到與習近平互動的紅外套男童家長張慶，他興奮說：「沒想到，總書記從人群的歡呼聲中一下就聽到了我兒子的聲音，說發現這個小家伙聲音最大，身體一定很好，大家都被總書記的話逗笑了！」

回想起當時場景，張慶仍難掩激動。當天，張慶帶著五歲兒子張劉森在公園玩沙子，聽到人群的歡呼聲，趕忙圍了過去。對於此次受到溫暖互動，張慶說：「他（習）就像一位鄰家長輩，非常和藹可親！」

不過，據美國之音引述紐約時報的報導，近來，中共 的「大內宣」升級，中共宣傳部門近來以大量舞台劇與紀錄片歌頌習近平領導的「大國戰疫」，試圖改寫歷史，掩蓋武漢爆發新冠疫情真相。而在中央政治局常委王滬寧主導的意識形態工作之下，中共在各個領域全面灌輸「習思想」，不但高等院校推出「習思想」必修課，新聞人員也必須通過「習思想」考試才能領取記者證。

此外，中宣部還向媒體下達指令，要求有關美國總統大選 的報導必須經過「統一安排」、「不得擅自轉載外媒」、「按照發言人表態」來進行報導。