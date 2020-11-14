獅子死在水塘 老死？沒體力？動物園說法不一

非洲獅子浸泡在水塘中一動不動，最終證實已經死亡。（視頻截圖）

河北邯鄲一間野生動物園 近日有非洲獅被發現一動不動浸泡在水塘內，工作人員最初稱「在休息呢」。惟經查驗後，動物園證實獅子已經死亡，理由是「體力不支溺斃」。不過，邯鄲林業局隔天再度回應，稱溺斃是不實消息，「屬於正常壽命老死」。

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對於獅子的實際情況，有關方面竟兩天內出現三種不同版本回應，不少網友留言批評當局行政混亂。

香港 01報導，有網民12日上傳影片指河北邯鄲佛山野生動物園內，有一隻非洲獅浸泡在水塘中一動不動，疑似已經死亡。網民引述工作人員最初的回應，「那隻獅子可能趴著休息呢，不會出現死亡現象的」。工作人員又透露，該隻非洲獅子是雄性，在2018年10月引進，當時年齡已經有20多歲。

隨後，經過園方一番查驗，該隻非洲獅證實已經死亡，並稱「這隻獅子生病時間挺長，在透風曬太陽時跳進水池，因體力不支溺亡」。

但邯鄲市林業局13日「澄清」，稱溺斃是不實消息，指屍檢報告顯示獅子或因生病，加上已近壽終年齡而死亡。

據介紹，獅子被列入「世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄」，非洲草原上的雄獅平均壽命只有14歲左右，人工飼養則可達20歲以上。