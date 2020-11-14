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為女性寫墓誌 顏真卿38歲真跡陜西出土

中國新聞組╱北京14日電
顏真卿所書羅婉順墓誌（局部）。(視頻截圖)
顏真卿所書羅婉順墓誌（局部）。(視頻截圖)

陜西省考古研究院13日發布首例考古發掘出土的顏真卿書丹墓誌。該墓誌中的撰文是顏真卿早年書法，為其38歲所書，這一階段他博採眾長，向褚遂良等人學習，有初唐風范，寫得比較纖巧。該墓誌對於研究顏真卿早期書法風格及中國中古時代書法藝術意義極大。

來源：YouTube

中國青年網報導，據考古專家表示，這個時期顏真卿的書法還尚未完全成型，這也是目前來說全中國唯一的經由科學發掘出土的顏真卿的書跡真品。顏真卿38歲的真跡出土，立刻衝上熱搜！網友紛紛花式表白，直呼「這字體羨慕了，完全就是千年前的『滿分卷面』啊!」

另據文匯報報導，今年夏季，陝西省考古研究院秦都咸陽城考古隊在陝西省秦漢新城政府儲備用地內發掘了三座唐代墓葬，墓主人分別為北魏常山王第七代孫、唐代貴族元大謙和羅婉順夫婦，以及兒子元不器和侄子元自覺，皆屬北魏皇室後裔元氏家族。出土銅錢、塔式罐、陶人俑、陶動物俑、瓷罐、銀帶扣、高足銀杯等245件（組），墓誌四合。其中，讓人頗感意外的是，羅婉順墓誌書丹者為顏真卿。

在現場可以看到，羅婉順墓誌蓋、誌石尺寸均為51.4×51.4厘米，誌蓋周邊線刻纏枝花草及四神，刻有篆書16字。而誌文則分為27行，滿行28字，共刻有楷書728字。誌蓋上書唐故龍門令元府君夫人羅氏墓誌之銘，誌文內除了羅婉順的生平，右下角赫然落款：外侄孫特進上柱國汝陽郡王（李）璡撰，長安縣尉顏真卿書。

陝西省考古研究院館員、咸陽城考古隊執行領隊張楊力錚表示，書丹是墓誌銘的製作流程之一，就是墓誌銘寫好後，請書法家抄寫的環節。顏真卿在羅婉順墓誌文內自稱為長安縣尉，羅婉順卒於天寶五年（西元746年）四月，天寶六年（西元747年）三月與丈夫合葬。據顏真卿年表，天寶五年顏真卿由醴泉縣尉升任長安縣尉，這正好與史載相合，也證明該墓誌就是顏真卿所書。

「目前中國留存的顏真卿書跡以傳世碑刻為主，現存實體碑石僅十餘件，其中以河南洛陽「王琳墓誌」時代最早，其餘基本都為顏真卿晚年作品。」據張楊力錚介紹，陝西省碑林博物館藏7件顏真卿書碑，堪稱中國之最，分別為多寶塔碑（44歲）、郭氏家廟碑（56歲）、爭座位帖（56歲）、臧懷恪碑（60-63歲）、顏氏家廟碑（72歲）、馬璘新廟碑（71歲）、顏勤禮碑（71歲）。

陝西發掘了三座唐代墓葬。(取材自華商網)
陝西發掘了三座唐代墓葬。(取材自華商網)
元自覺墓出土的陶動物俑。(取材自陝西考古研究院)
元自覺墓出土的陶動物俑。(取材自陝西考古研究院)
顏真卿所書羅婉順墓誌（局部）。(取材自微信)
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