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醫師術後豪飲葡萄糖水「解渴」 網友：誰埋單？

中國新聞組／香港13日電
鄭濤醫師因喉嚨乾涸而大口喝下一瓶葡萄糖水。（視截截圖）
鄭濤醫師因喉嚨乾涸而大口喝下一瓶葡萄糖水。（視截截圖）

陝西一名醫師在為病人開刀4小時後，因為喉嚨乾渴，直接拿起葡萄糖水飲下。相關影片在網上曝光後，竟引發網民質疑是否占病人便宜。事後醫師澄清該費用由院方結算，也有同行聲援「難道以後做手術到深夜，中途先吃一份宵夜再回來繼續？」

來源：YouTube

香港01報導，鄭濤是西安一所醫院的神經外科醫師，當日他將「豪飲」葡萄糖水的影片上傳，隨即遭到網民質疑「這是手術室的免費葡萄糖？你給錢了沒？免費喝的？」、「葡萄糖交錢了嗎？隨便喝嗎？還是說這筆錢得算在病人頭上？」不過也有人表示理解，「辛苦了，感謝醫生的付出」、「隨便喝吧，我再給你點好吃的外賣來」。

鄭濤翌日再度拍片回應質疑，透露當日為一名腦幹出血的病人做手術，歷時4個多小時，至凌晨4時才完成，由於手術中不能喝水，自覺「嗓子都快冒煙了」，加上飢餓及疲累，因此才直接飲用一瓶含量5%的葡萄糖水。

鄭濤說，手術區內只有葡萄糖和生理鹽水，若醫生在手術期間口渴，飲葡萄糖水是最合適的，相關成本並不會計算到病人身上，而是算在院方成本，「手術中算進病人的費用必須開具處方」。

他指出，手術室的葡萄糖水有3種濃度，分別是5%、10% 和50%，濃度愈高味道愈甜，自己當日喝的是5%，主要目的是補充水分。

有醫師亦發文聲援鄭濤，「凌晨4時才下手術，喝一瓶糖水也不行？另外這水並不好喝。如果能正常吃飯，誰願意靠這個補充體力？難道以後做手術到深夜，中途先吃一份宵夜再回來繼續？」，呼籲公眾多加體諒。

鄭濤師拍片回應網民質疑，他表示醫師在進行手術時口渴，喝葡萄糖水是最合適的。（視截...
鄭濤師拍片回應網民質疑，他表示醫師在進行手術時口渴，喝葡萄糖水是最合適的。（視截截圖）

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