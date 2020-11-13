大慈恩寺改姓黨？僧人上課學習五中公報

大慈恩寺微信公眾號發布的照片顯示，寺廟禮堂懸掛「大慈恩寺學習貫徹黨的十九屆五中全會精神」的橫幅。（取材自微信）

中共 近期加強控制意識形態，並推行宗教中國 化。曾由唐代高僧玄奘主持、至今有超過1360年歷史的中國陝西大慈恩寺，近期也召集僧人學習中共五中全會公報，引發網民議論。

據中央社報導，中國陝西大慈恩寺近期要求僧人學習中共五中全會公報，還要培養實踐社會主義核心價值觀，穩步推進「佛教中國化」進程。據中央社報導，大慈恩寺在微信公眾號刊文表示，當天組織全寺僧人學習「中國共產黨第19屆中央委員會第五次全體會議公報」，並要求僧人「把思想和行動統一到習近平總書記的重要講話精神上來」，同時還要培養實踐社會主義核心價值觀，穩步推進「佛教中國化」進程等。

報導指出，這篇文章近日受到港媒及外媒轉載，並在中國社群網站 新浪微博引發討論。有網民質疑，僧人為何不研究佛經；也有人說「連方外之人都要防備，當真對政權的危機意識皆是草木皆是兵了」；還有人戲稱「去西天要得到組織批准」。不過，也有支持官方立場的人認為「佛教不是法外之地」；也有人說「不能讓任何宗教干預政治。任何宗教都要中國本土化。」

據報導，公開資料顯示，大慈恩寺位於陝西省西安市雁塔區，前身為隋朝無漏寺，曾在唐太宗貞觀年間重新修建，迄今有1360餘年歷史。玄奘自印度返回中國後，曾駐錫該寺主持寺務、翻譯經典長達十餘年，是中土佛教代表性極高的廟宇。