雙11最大單！福建「最高爛尾樓」 29億人民幣成交

廈門國際中心。（取材自海西晨報）

有「福建第一高樓」之稱的廈門國際中心及副塔樓廈門寶嘉中心，日前搭上「雙11」購物節的熱潮，以29億1200萬元（人民幣 ，下同，約4億4160萬美元 ）賣給國企魯能集團，創下「雙11」最大單交易。

香港01報導，廈門國際中心與寶嘉中心10月21日就曾以36.4億元的起拍價公開拍賣 ，且限定競買人必須是央企或500強企業，但最終流標。該項目11月11日再次公開競價，起拍價為29.12億元，較第一次降價了20%求售。據阿里法拍消息，第二次拍賣引來1.9萬人次圍觀，但僅有1人報名，最終以起拍價底價成交。

福建第一高樓29.12億人民幣售出。（阿里拍賣網頁截圖）

魯能集團雖被多家媒體報導指為得標者，但該集團至今未公開證實消息。魯能集團成立近18年，以房地產為主要業務。

報導稱，廈門國際中心位於廈門市鷺江道商圈，與鼓浪嶼隔海相望，總建築面積約18.56萬平方米，建築高度339.88米，地下4層，地上61層。該樓雖貴為「福建第一高樓」，但1997年動工後，在2003年一度因資金問題暫停施工，2010年福建永榕電力（集團）有限公司接手，但2018年在近乎完工後又再次停擺，曾為「最高爛尾樓」。

業內人士認為，這次大樓成功拍賣，應該能重獲新生。

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