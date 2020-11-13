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互別「苗」頭！中宣布新冠疫苗3期臨床試驗將完成

中國新聞組／北京13日電
圖為中國藥廠日前展示的新冠病毒疫苗。（中新社）
圖為中國藥廠日前展示的新冠病毒疫苗。（中新社）

不讓美國輝瑞藥廠專美於前，中國國有大型醫藥集團中國醫藥集團有限公司（簡稱「國藥集團」）也宣布，旗下在多國進行的新冠疫苗三期臨床試驗已近尾聲，試驗各項數據均好於預期。

美國輝瑞藥廠9日宣布，與德國夥伴BioNTech聯手研發的的新冠疫苗第三期臨床試驗保護效力達到九成。美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）隨後表示，若輝瑞藥廠能如預期，迅速將新冠疫苗臨床實驗初步數據送交衛生監管機關，美國政府計畫12月起為民眾施打疫苗。

國藥集團11日表示，目前其新冠疫苗三期臨床正在阿拉伯聯合大公國、巴林、埃及、約旦、摩洛哥、秘魯、阿根廷等國家順利推進，並已進入最後衝刺階段，接種志願者超過5萬人，樣本人群覆蓋125個國籍。

國藥集團旗下有兩款新冠滅活疫苗進入三期臨床試驗。國藥集團稱，在各國家開展的三期臨床試驗得到當地政府大力支持及充分肯定，多國政要甚至帶頭接種；國藥集團並附上多張阿拉伯聯合酋長國、巴林、埃及等國領導人及有關政要已接種疫苗的照片，稱他們「身先士卒」。

國藥集團表示，他們在多國進行的三期臨床試驗現在已經接近尾聲，試驗各項數據均好於預期。

阿拉伯聯合大公國副總統兼總理阿勒馬克圖姆，11月3日就在推特分享自己接種國藥集團新冠疫苗的照片。在阿勒馬克圖姆之前，阿拉伯聯合大公國已有十多名高級官員接種國藥集團的新冠疫苗。

此外，巴林王國王儲、第一副總理阿勒哈利法親王等多位巴林高層，以及埃及衛生部長哈萊也都已經率先接種了國藥集團的新冠疫苗。

阿拉伯聯合大公國與巴林王國更先後批准緊急使用國藥集團的新冠疫苗，巴林政府則於11月3日起開始為部分一線醫護人員、教師、警察和海關人員等接種疫苗。

疫苗 美國 中國

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