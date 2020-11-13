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中國最熱話題…延遲退休定了？專家：女性55歲退休

中國新聞組／北京13日電
中國是否延後退休年齡，成為民眾熱議話題。（新華社）
中國是否延後退休年齡，成為民眾熱議話題。（新華社）

新華社近日發布的「十四五」規畫和建議中，一句「實施漸進式延遲法定退休年齡」，被中國媒體及網民解讀為「研究了八年，延遲退休這一次真的要來了」，相關話題並衝上熱搜第一。儘管官方尚未證實，但學者稱，這項政策有助緩解養老金不足的問題，建議小步慢走，凝聚社會共識後再實施。

新華社授權發布的「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規畫和二〇三五年遠景目標的建議」，明確指出「實施漸進式延遲法定退休年齡」。每日經濟新聞報導稱，這標誌著延遲退休將要從「研究」變成現實。話題立刻引來網民關注，「專家建議女性退休年齡延至55歲」衝上熱搜第一，有關延遲退休是否與養老金可能破產傳聞有關的話題也引發熱議。

報導指出，目前中國的退休制度是1951年訂定的男性年滿60歲，女幹部年滿55歲、女工人年滿50歲方可退休，當時中國的人均壽命還不足50歲。隨著老齡化加劇，延遲退休在2012年6月曾被「十二五」提上議事日程，但因各方阻力太大、民眾不理解等因素，八年來遲遲未定。

來源：每日热搜 YouTube

中國社科院世界社保研究中心秘書長房連泉表示，此次提出「十四五」期間要實施漸進式延遲法定退休年齡，將來還會出台提前退休和延遲退休相對應的政策。延遲退休主要難點是要找到合適的時機來推出這個政策，並讓社會接受，「這個政策對緩解養老金不足的問題能起到一定的作用，但周期可能比較長」。 

中國經濟周刊報導稱，各國對延遲退休年齡政策都採取謹慎的態度。比如德國2006年通過法律，從2012到2029年之間逐步將退休年齡延長至67歲。

各國現行退休年齡
各國現行退休年齡

目前，業內討論較多的主要有兩種方案：第一是先將男女退休年齡統一到60歲，把女性兩檔退休年齡統一後再同時延長男女退休年齡；另一種方案是男女各自延長，女性延長步伐比男性快，最終統一男女性退休年齡。

中新經緯報導，根據10日發布的「2020中國居民退休準備指數調研報告」，支持延遲退休年齡的比例從2016年的63%增加到2020年的79%。政府可以適時推出漸進式的延長退休政策。

香港01報導，近年隨著一些地區老齡化社會的加劇，中國各地養老保險的收支情況差異較大，當期收不抵支的省份數量增加，加快基本養老保險全國統籌成為社會關注的焦點。根據「十三五」原本的規畫，退休年齡改革方案從2018年開始，女性退休年齡每3年延遲1歲，男性退休年齡每6年延遲1歲，直到2045年，男女均65歲退休。

退休 中國 保險

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