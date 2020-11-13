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孩子不想讀書 媽媽罰餿水桶撿麵條…專家：吃苦教育有必要

中國新聞組／北京13日電
一位媽媽讓孩子在餿水桶撿麵條，孩子連連作嘔的視頻廣為流傳。（視頻截圖）
一位媽媽讓孩子在餿水桶撿麵條，孩子連連作嘔的視頻廣為流傳。（視頻截圖）

安徽潛山有一名媽媽，因為孩子抱怨讀書苦，就罰他在餿水桶裡撿麵條。視頻中，孩子一邊撿一邊作嘔，引發網友對家長教育方式的討論。

來源：YouTube

齊魯晚報報導，孩子的媽媽表示，其實孩子平時很懂事，自己是開店的，他會幫自己幹活。當天孩子突然說不想學習了，說學習太累了，隨便做點什麼都可以，孩子說：「媽媽，我想跟你一起下麵條。」

媽媽聽了頓時覺得生氣，她看到旁邊一個阿姨把麵條帶回家餵給雞吃，便命令兒子，「今天你不用收碗了，把這個麵條給我抓起來，裝到籃子裡」。

看到孩子邊作嘔邊抓起麵條，雖然很心疼，但效果挺好的。媽媽表示，以前老師交代的作業大概兩個小時能完成，現在40分鐘能完成兩門課。

媽媽說：「其實我們比較辛苦，所以我們也不想孩子以後走我們的路，想想我們那時候父母讓我們唸書我們也不念，我們沒有吃學習的苦，現在我要吃生活的苦了。」

孩子媽媽表示，其實孩子平時很懂事，自己是開店的，會幫自己幹活。（視頻截圖）
孩子媽媽表示，其實孩子平時很懂事，自己是開店的，會幫自己幹活。（視頻截圖）

對於這位媽媽的做法，網友們反應兩極，有網友認為媽媽做法太粗暴了，也有網友認為是出於無奈。

有位微博育兒博主表示：「孩子今天能因為厭惡勞動而學習，明天也會因厭惡學習而做其他的事。」

21世紀教育研究院副院長熊丙奇則對媽媽的做法表示贊同：「適當的吃苦教育有必要。」如果孩子長期養尊處優，一旦受到挫折，可能就會出現這種自暴自棄的情形。要加強孩子的吃苦教育，像這位母親，讓孩子在學習之外，還掃地、擦桌子、倒垃圾，這種教育不比知識教育差。

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