我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美破1040萬確診 德州破百萬

無法被全世界視為輸家！川普傳年底宣布再戰2024

雙11脫單很難! 95後單身青年不過光棍節

中國新聞組／上海12日電

11月11日是曾經的光棍節，現在早已成為購物狂歡的代名詞。 95後的李妍與馬倩文都處於單身狀態，雖然偶爾也想「階段性想脫單」，但「工作和生活都快融為一體了」，現實問題圍繞，純粹地戀愛狀態已經不可能了。不急著「脫單」的他們，早就不過光棍節了。

澎湃新聞報導，如果沒有購物打折，李妍不大會注意這一天是幾月幾日。對她來說，雙11像往常一樣，上班、下班、學習，是個普通的一天。

24歲的她是國外高校的研究生，一邊實習找工作，一邊兼顧學業。一個人的時候，她會有一種孤獨感，「想要有一個人一起陪著，可以很開心地去分享所有的感受」。

但她坦言，她常常感到時間不夠，平時真正能從私人生活裡再擠出一部分給感情的時間不多，如果沒有這種客觀條件的話，脫單、結婚也都難，「都顧不上自己了，更別說孩子、家庭了」。

24歲的馬倩文沒談過戀愛，從去年11月辭職的她剛收到國外大學研究生offer時，她憧憬著可以在異國脫單，然而疫情打破了她的幻想，「我現在上網課，也接觸不到什麼人」。

馬倩文去年被介紹去相親，她以「年紀太大」為由拒絕了，覺得對方是奔著結婚去的，而自己還沒有瀟灑夠。爸媽一直告訴她女孩子一定要結婚，催著她脫單，所幸沒給她定結婚年齡。她曾經很排斥相親，現在也能接受了，「一切看時機和緣分」。

李妍覺得上海的包容性讓單身青年鬆了一口氣，雖然脫單很難，但如今的標準不像以前那麼統一，到相應的年紀不結婚也不會顯得格格不入。相反，現在的感情狀態只是個人選擇。

24歲單身男子郭凱從事金融業，白天上班，晚上複習精算師考試。為了這場考試，他暫停了一切娛樂活動。獨自在上海打拚的生存壓力，也降低了郭凱對愛情的渴望。郭凱覺得，自己三十多歲結婚也不算晚，「連自己都養不活，就不想那麼多有的沒的了」。

聊到早就變調的光棍節，李妍覺得這是種單身的狂歡吧，「單身本來就不配過情人節這種節日，只能找一個有特殊含義的節日給自己慶祝，還是源於一種需求」。

疫情

上一則

雙11商標是誰的？阿里、京東狀告知產局

下一則

雙11大數據揭秘 福建人囤內褲 廣東人愛搓澡儀

延伸閱讀

恒大汽車2大生產試產 目標2035年產達100萬輛

恒大汽車2大生產試產 目標2035年產達100萬輛
發跡者的往事（全文完）

發跡者的往事（全文完）
上海特斯拉明年計畫生產55萬輛 承擔全球逾半產能

上海特斯拉明年計畫生產55萬輛 承擔全球逾半產能
上海工廠明年產量達55萬輛？特斯拉：具體產能無法公布

上海工廠明年產量達55萬輛？特斯拉：具體產能無法公布

熱門新聞

不少年輕人會辦派對慶祝生日。（示意圖／取材自pixabay）

「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄

2020-11-06 08:00
中國網民擔心川普倒台，在網上發起段子要保衛「一萬卡」。（取自觀察者網）

網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」

2020-11-08 09:52
武漢一名女計程車司機日前載送一位女性乘客，聽到對方要求「開快一點」，沒想到在行經隧道時，就驚覺後方女乘客「不見了」。（取材自微博）

武漢隧道驚魂…女乘客催開快點 司機回頭「後座空了」

2020-11-08 12:00
雷慶瑤在深圳時裝周走秀。（取材自紅星新聞）

自信最美！90後「斷臂」模特時裝周走秀 感動無數人

2020-11-05 08:00
美國總統大選吸引眾多中國民眾關心。（歐新社）

中國網民瘋美國大選 翻牆也要挺「川建國」

2020-11-04 21:16
紫禁城的英文諧音聽上去有如「親白登」的城市。(本報系資料照片)

Forbidden City變For Biden 紫禁城神預言火了

2020-11-08 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽

川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽
美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任

美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任
一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開

一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開
房客惡霸 華婦房東掃地出門

房客惡霸 華婦房東掃地出門
阿拉斯加參議員蘇利文勝出 共和黨湊齊參院50席

阿拉斯加參議員蘇利文勝出 共和黨湊齊參院50席