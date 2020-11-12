雙11脫單很難! 95後單身青年不過光棍節

11月11日是曾經的光棍節，現在早已成為購物狂歡的代名詞。 95後的李妍與馬倩文都處於單身狀態，雖然偶爾也想「階段性想脫單」，但「工作和生活都快融為一體了」，現實問題圍繞，純粹地戀愛狀態已經不可能了。不急著「脫單」的他們，早就不過光棍節了。

澎湃新聞報導，如果沒有購物打折，李妍不大會注意這一天是幾月幾日。對她來說，雙11像往常一樣，上班、下班、學習，是個普通的一天。

24歲的她是國外高校的研究生，一邊實習找工作，一邊兼顧學業。一個人的時候，她會有一種孤獨感，「想要有一個人一起陪著，可以很開心地去分享所有的感受」。

但她坦言，她常常感到時間不夠，平時真正能從私人生活裡再擠出一部分給感情的時間不多，如果沒有這種客觀條件的話，脫單、結婚也都難，「都顧不上自己了，更別說孩子、家庭了」。

24歲的馬倩文沒談過戀愛，從去年11月辭職的她剛收到國外大學研究生offer時，她憧憬著可以在異國脫單，然而疫情 打破了她的幻想，「我現在上網課，也接觸不到什麼人」。

馬倩文去年被介紹去相親，她以「年紀太大」為由拒絕了，覺得對方是奔著結婚去的，而自己還沒有瀟灑夠。爸媽一直告訴她女孩子一定要結婚，催著她脫單，所幸沒給她定結婚年齡。她曾經很排斥相親，現在也能接受了，「一切看時機和緣分」。

李妍覺得上海的包容性讓單身青年鬆了一口氣，雖然脫單很難，但如今的標準不像以前那麼統一，到相應的年紀不結婚也不會顯得格格不入。相反，現在的感情狀態只是個人選擇。

24歲單身男子郭凱從事金融業，白天上班，晚上複習精算師考試。為了這場考試，他暫停了一切娛樂活動。獨自在上海打拚的生存壓力，也降低了郭凱對愛情的渴望。郭凱覺得，自己三十多歲結婚也不算晚，「連自己都養不活，就不想那麼多有的沒的了」。

聊到早就變調的光棍節，李妍覺得這是種單身的狂歡吧，「單身本來就不配過情人節這種節日，只能找一個有特殊含義的節日給自己慶祝，還是源於一種需求」。