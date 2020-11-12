雙11大數據揭秘 福建人囤內褲 廣東人愛搓澡儀

雙11購物狂歡節今年寫下開賣30分鐘3723億元的成交紀錄。(取材自央視)

「雙11」購物節民眾購買力全開，天貓數據統計，浙江男士買女性衣服花錢最多、福建人正大量囤內褲、00後愛健身 ，枸杞成交額增速。廣東人愛洗澡，電動搓澡儀銷量增幅最大。直播帶貨成為網購的主戰場，有不少網友直呼，跟著主播購物，該買的不該買的囤了一堆，搭配上五花八門的優惠，雙11連挖掘機銷都賣了2萬台。

天貓數據顯示，各城市購買金額前三名分別是上海、北京 、杭州。

雙11期間有超過448.1萬人次，在天貓上搜索「女朋友喜歡甚麼」，而浙江、福建、北京、上海、廣東5地的男性，花費在女性衣服的金錢最多。在服裝品項中，福建人在天貓人均購買內褲的數量冠絕全國，而內蒙古人最少。上海男性也登上美妝消費增速第1。

旅遊目的地成交額增幅Top5的分別為上海、浙江、北京、江蘇和廣東，其中，上海迪士尼 專供天貓雙11的無限次季卡、玩具總動員酒店半價套餐、單日雙次票等，一上線就立即被瘋搶。

睡眠儀需求按年增長逾1200%，西藏增幅最大；趁打折訂購衛生巾的男性，多達60.7萬；寵物零食消費增速是人類零食的20倍，寵物產品均價高於人類個護產品50%。

雙11優惠力度大，覆蓋近300城市80萬套特價房上線，超20萬台汽車將參與打折，120款熱銷車型低至五折。

綜合媒體報導，有84.0%的受訪者參與直播購物，其中以00後89.1%參與度最高，女性又較男性更高。商品真偽、產品品質、主播選品都是她們關心的問題。

一名27歲的職場新人周楚莙說，她蹲點參加了兩場頭部主播直播，想囤幾樣護膚品，但是網速和手速不到位，產品被秒殺，一整晚「搶了個寂寞」，「以後還是佛系購物了」。