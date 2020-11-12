我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美破1040萬確診 德州破百萬

無法被全世界視為輸家！川普傳年底宣布再戰2024

雙11大數據揭秘 福建人囤內褲 廣東人愛搓澡儀

中國新聞組／北京12日電
雙11購物狂歡節今年寫下開賣30分鐘3723億元的成交紀錄。(取材自央視)
雙11購物狂歡節今年寫下開賣30分鐘3723億元的成交紀錄。(取材自央視)

「雙11」購物節民眾購買力全開，天貓數據統計，浙江男士買女性衣服花錢最多、福建人正大量囤內褲、00後愛健身，枸杞成交額增速。廣東人愛洗澡，電動搓澡儀銷量增幅最大。直播帶貨成為網購的主戰場，有不少網友直呼，跟著主播購物，該買的不該買的囤了一堆，搭配上五花八門的優惠，雙11連挖掘機銷都賣了2萬台。

天貓數據顯示，各城市購買金額前三名分別是上海、北京、杭州。

雙11期間有超過448.1萬人次，在天貓上搜索「女朋友喜歡甚麼」，而浙江、福建、北京、上海、廣東5地的男性，花費在女性衣服的金錢最多。在服裝品項中，福建人在天貓人均購買內褲的數量冠絕全國，而內蒙古人最少。上海男性也登上美妝消費增速第1。

旅遊目的地成交額增幅Top5的分別為上海、浙江、北京、江蘇和廣東，其中，上海迪士尼專供天貓雙11的無限次季卡、玩具總動員酒店半價套餐、單日雙次票等，一上線就立即被瘋搶。

睡眠儀需求按年增長逾1200%，西藏增幅最大；趁打折訂購衛生巾的男性，多達60.7萬；寵物零食消費增速是人類零食的20倍，寵物產品均價高於人類個護產品50%。

雙11優惠力度大，覆蓋近300城市80萬套特價房上線，超20萬台汽車將參與打折，120款熱銷車型低至五折。

綜合媒體報導，有84.0%的受訪者參與直播購物，其中以00後89.1%參與度最高，女性又較男性更高。商品真偽、產品品質、主播選品都是她們關心的問題。

一名27歲的職場新人周楚莙說，她蹲點參加了兩場頭部主播直播，想囤幾樣護膚品，但是網速和手速不到位，產品被秒殺，一整晚「搶了個寂寞」，「以後還是佛系購物了」。

北京 健身 迪士尼

上一則

雙11脫單很難! 95後單身青年不過光棍節

下一則

雙11直播大爆發 時薪3000元搶主播

延伸閱讀

天貓雙11戰報佳 10天飆705億美元

天貓雙11戰報佳 10天飆705億美元
天貓雙11橫跨11天銷售 成交額逾4982億人民幣

天貓雙11橫跨11天銷售 成交額逾4982億人民幣
3723億元人民幣!天貓雙11開賣30分鐘 超過去年1天紀錄

3723億元人民幣!天貓雙11開賣30分鐘 超過去年1天紀錄
中國、寮國出現本季首兩例新A流 廣東升至2級警示

中國、寮國出現本季首兩例新A流 廣東升至2級警示

熱門新聞

不少年輕人會辦派對慶祝生日。（示意圖／取材自pixabay）

「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄

2020-11-06 08:00
中國網民擔心川普倒台，在網上發起段子要保衛「一萬卡」。（取自觀察者網）

網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」

2020-11-08 09:52
武漢一名女計程車司機日前載送一位女性乘客，聽到對方要求「開快一點」，沒想到在行經隧道時，就驚覺後方女乘客「不見了」。（取材自微博）

武漢隧道驚魂…女乘客催開快點 司機回頭「後座空了」

2020-11-08 12:00
雷慶瑤在深圳時裝周走秀。（取材自紅星新聞）

自信最美！90後「斷臂」模特時裝周走秀 感動無數人

2020-11-05 08:00
美國總統大選吸引眾多中國民眾關心。（歐新社）

中國網民瘋美國大選 翻牆也要挺「川建國」

2020-11-04 21:16
紫禁城的英文諧音聽上去有如「親白登」的城市。(本報系資料照片)

Forbidden City變For Biden 紫禁城神預言火了

2020-11-08 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽

川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽
美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任

美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任
一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開

一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開
房客惡霸 華婦房東掃地出門

房客惡霸 華婦房東掃地出門
阿拉斯加參議員蘇利文勝出 共和黨湊齊參院50席

阿拉斯加參議員蘇利文勝出 共和黨湊齊參院50席