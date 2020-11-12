家長批改作業…10省叫停 網友叫好

學者認為，必須清晰界定學校教育和家庭教育的職責，避免家長成為校外輔導員和作業批改員的情形再發生。（取材自中新網）

江蘇一名家長日前在短視頻中抱怨老師要家長批改孩子作業並揚言退出家長群，引來網民關注家長是否應該批改作業話題。對此，至少十個省份陸續出台了文件，明定教師必須親自批改作業，否則教師本人乃至學校都將受到懲處，獲得不少網民點讚支持。

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日前江蘇一名父親在短視頻中，批評教師讓家長批改孩子的作業，讓平時還要忙於工作的他分身乏術，他並吐槽「我就退出家長群怎麼了？你們上課不用心教，下課讓我幫忙批改作業，那我要你們幹什麼？」，引來大批家長共鳴及網民關注，頻頻登上熱搜。頓時，「孩子作業究竟該由誰來改？」成為熱議話題。

澎湃新聞報導，在此事件後，遼寧省教育廳11月10日公布了「遼寧省義務教育階段學生作業管理『十要求』」，明確指出教師必須親自批改作業，嚴禁家長、學生代勞。對於不按時親自批改作業的教師，一律取消職務晉級、評先評優資格，學校校長取消評先評優資格。

事實上，從2018年至今，除了遼寧，浙江、海南、河北、廣東、山東、貴州、廣西、山西和陝西等至少十個省份教育部 門也先後出台了相關文件，「叫停」家長批改學生作業，有的地方明確定期開展作業督查，甚至將作業管理納入績效考核。

例如浙江省教育廳將作業管理情況納入學校績效考核範圍，明確教師不得在家長群裡布置作業，不得將學生作業變成家長作業，並要求將作業管理情況納入學校績效考核範圍；海南省要求學校每學期對教師作業批改情況檢查不少於2次；河北省教育廳也發布中小學生減負措施通知，明定教師不得給家長布置作業或讓家長代為評改作業。

山東濰坊、安徽合肥兩地教育局 也明確不得要求家長改作業，一旦越線，老師、學校和校長將取消評先評優資格。

明確規範及罰則後，21世紀教育研究院院長熊丙奇指出，也必須清晰地界定學校教育和家庭教育在「家校共育」中的職責，避免教師要家長批改作業的情形再發生。

新京報社論指出，「叫停」家長批改學生作業，早在中央於2019年發布的「中共中央國務院 關於深化教育教學改革全面提高義務教育質量的意見」中就有明確要求，但目前多數省份仍存在執行滯後的問題；各地除應盡快制定執行細則，也應健全問責機制，加大推進力度。