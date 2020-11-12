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身價翻10倍！京A牌照二手機車 競拍價炒至256萬

中國新聞組／綜合報導
一輛京A牌照的比亞喬牌摩托車，經過幾個小時1100多次加價，從1萬6310元喊價至265萬元。（阿里拍賣截圖）
一輛京A牌照的比亞喬牌摩托車，經過幾個小時1100多次加價，從1萬6310元喊價至265萬元。（阿里拍賣截圖）

一輛估值不足人民幣3萬元（約4540美元）的北京牌照二手機車，竟在阿里拍賣上引起買家競價購買，吸引超過11萬人次圍觀，競拍價更突破265萬元，身價翻十倍；由於競拍時間還沒結束，出價紀錄還可能被繼續打破。這場拍賣在車友間也引發熱議，疑惑表示：「雙十一拍京A的那個，各位大哥，你們就不數0嗎？」

每日經濟新聞報導，據阿里拍賣發布的信息，北京市第三中級人民法院（以下簡稱北京三中院）對一輛車牌號為京A83011的比亞喬牌機車進行司法拍賣。自11月11日上午10點起拍，截止時間為11月12日上午10點。此次拍賣為帶牌拍賣，意味著買家競買成功後可以獲得上述牌照。

11日上午10時許開始拍賣後，起拍價1.63萬元、1757人報名參加、5575人設置提醒，超過11萬人圍觀，這輛二手機車的價格一路飛飆。經過1100多次加價，至發稿時，價格已經達到265萬多元。

評估報告顯示，上述機車排量只有155cc，初次登記日期為2016年6月21日，目前放置於北京市朝陽區東窯村527號附近停車位。由於電池沒電，評估方稱無法對車輛進行打火試車，行駛里程未知。

經評估，該機車評估價為2.33萬元，此次拍賣起拍價為1.63萬元，增價幅度為320元，保證金3200元。一輛小排量、里程不詳的陳年舊車居然被瘋搶，有網友猜測，該機車受捧的背後，源於京A機車牌照的稀缺。

不過，有北京摩友表示，目前京A機車牌照市場價為20多萬元，這輛機車被瘋狂追捧實在讓人無法理解。

一輛京A牌照的比亞喬牌摩托車，經過幾個小時1100多次加價，從1萬6310元喊價...
一輛京A牌照的比亞喬牌摩托車，經過幾個小時1100多次加價，從1萬6310元喊價至265萬元。（阿里拍賣截圖）

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