寧夏高校食堂被曝「鍋裡涮拖把」官方：是錯覺

網友視頻爆料中出現的牆面拖，工作人員用此進行櫃面清潔。(取材自中新網)

寧夏理工學院北苑食堂近日被曝後廚工作人員在鍋裡涮洗拖把事件引起關注，對此，校方表示，爆料視頻中的鍋子為專用清洗鍋。當地官方則稱是「錯覺」。

中新網報導，事件發生後，實際聯繫到寧夏石嘴山市委宣傳部及寧夏理工學院了解相關情況。官方回應稱，從調取事發時段監控視頻看出，午餐售賣結束後，後廚工作人員用一把排拖清潔灶台牆面和位於操作間中部的工作台底層。由於不鏽鋼工作台有上下兩層，底層比較靠近地面，當後廚工作人員用排拖清潔工作台底層時，從售賣窗口外部看過來，容易造成錯覺，讓學生誤以為工作人員用拖布拖地。

校方則回覆，網友視頻中涮洗排拖的鐵鍋實際上是專門的清潔鍋。由於清洗灶台油污需要高溫 加熱洗滌劑，後廚專門配備了清潔鍋和牆面拖。

負責寧夏理工學院北苑食堂餐飲服務的寧夏安泰華餐飲管理有限公司管理人員表示，針對事件，公司已經發表了致歉信。公司將採取強力措施進行整改。

11日下午，石嘴山市市場監督管理局大武口分局發布通報稱，食堂使用的專用清潔鍋與烹飪鍋沒有明顯區分標識，雖然存放在不同區域，但餐廚用具使用管理不規範。用於清洗灶台和操作台的專用「拖布」與清潔地面所用的拖布沒有明顯的區分標識。清洗操作檯面應使用專用抹布，不宜使用「拖布」，容易造成誤解。

大武口分局並對寧夏安泰華餐飲管理有限公司石嘴山分公司進行約談並責令其嚴格落實食品安全管理責任，要求立即更換食堂的清洗清潔工具，將清洗專用鐵鍋更換為不鏽鋼桶，不得使用「拖布」清洗工作檯面。