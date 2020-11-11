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打臉官方？99%月薪不足5000 《36氪》曝中國工資真相

記者賴錦宏／綜合報導
中小城市的洗腳城員工，底薪為1500人民幣。（取材自中國網）
中小城市的洗腳城員工，底薪為1500人民幣。（取材自中國網）

中國國家統計局早前公布第三季國內平均月薪數據，指每人每月收入達7800元（人民幣，下同），更有調查指出直播主播的平均月薪更逾1萬元。但中國科技網站日前公布數據，指99%的中國人月入根本不足5000元，與官方數字大相逕庭。

《36氪》網站最近發布一段名為《別被洗腦了，這才是99%中國人的工資真相》的影片，指出中國目前勞動人口達9.45億，而大部分人的月薪低於5000元。文章又解釋，受到中國區域貧富懸殊影響，國內平均月薪往往被北京、上海、深圳等大城市拉高，所以官方公布的數字未能反映全部事實。

影片又提及，只有收入中位數才能比較反映真實情況，大部分中國一線城市的工資中位數只有3000至4000元。

根據國家統計局的數據，2020年上半年中國城鎮居民可支配收入為約2.16萬元，其中工資性收入約為1.32萬元，亦即是說中國城鎮勞工每月收入只有2200元。

報導中舉例，江蘇省淮安市某個小縣城的洗腳城員工，底薪為1500元，晚上就住在店裡，晚飯花費不超過10元；火鍋店的女員工，底薪2000元。

在城鎮中公務員是高薪的職業，一名40年工齡的中學退休教師，月退俸有4000元；而剛就職大約一年的公務員，即便加上年終獎金等，平均每月收入也大概就在3000元左右，這才是中國「最真實的國情」。

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