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禁止過勞！深圳明年推強制休假 網酸：想休不敢休

記者林汪靜／綜合報導
深圳近日推行強制休假制度，以保障勞動者身心健康，該條例將於明年元月正式實施。（取材自中新網）
深圳近日推行強制休假制度，以保障勞動者身心健康，該條例將於明年元月正式實施。（取材自中新網）

深圳近日推行強制休假制度，以保障勞動者身心健康，該條例將於明年1月1日正式實施，這也是中國首部地方性健康法規，不少網友對推行強制休假制度表示支持，但也有許多人表示「想休，但不敢休」，直言無法改變「996」的工作模式。專家認為，強制休假的新規頒布有一定示範效應。

工人日報報導，深圳市第六屆人大常委會第45次會議表決通過「深圳經濟特區健康條例」（簡稱健康條例），提出推行強制休假制度，以更好的保障勞動者身心健康。

健康條例明確，推行強制休假制度，用人單位應當合理配置人力資源、安排員工作息時間，對腦力和體力勞動負荷較重的員工，實行輪休制度，避免對員工健康造成人體機能過度損耗或者身心健康傷害。同時，用人單位應當嚴格執行員工帶薪休假制度，中國人力資源保障部門和工會等組織應當加強對用人單位落實員工帶薪休假制度的監督檢查。

該項內容引發中國民眾廣泛關注。事實上，帶薪休假20幾年前就被寫進勞動法，「職工帶薪年休假條例」更對職工的年休假天數等進行了具體規定，但在實際執行過程中，休假制度難以完全落實。

不少中國網友對該制度表示支持，但也直言擔心無法改變「996」工作模式。任職於深圳市南山區一家房地產公司的潘女士說，公司年輕人多、競爭壓力大，由於採取績效考核，薪資水準取決於工作量，加班成常態。

對此，業界專家認為，強制休假的新規頒布仍有一定示範效應。中國勞動關係學院法學院院長沈建峰指出，強制休假的制度安排，鮮明地體現了法定休息、休假制度的勞動基準法屬性。法定休息休假制度對勞動者、用人單位以及勞動力市場、社會保險負擔等有長遠影響，放棄休假，不僅會導致勞動者身心受損，也會引起勞動力供給增大和勞動力價格下跌，同時造成依法休假的企業用工成本相對上漲以及過勞勞動者的工傷風險增加。

中國 保險 房地產

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