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10歲獨臂童包餃子惹哭2億人 她說：我不可憐，我很幸福

中國新聞組／北京11日電
晴晴個性獨立，生活與常人無異。圖為她在洗鞋子。(取材自紫牛新聞)
晴晴個性獨立，生活與常人無異。圖為她在洗鞋子。(取材自紫牛新聞)

一段「獨手女孩包餃子」的視頻近日在網路走紅，超過兩億閱讀量。據悉，該視頻主角熊婉晴（下稱晴晴）出生時患有先天性左前臂缺失，如今她十歲了，包餃子、縫衣服…都信手拈來。樂觀開朗的她還驕傲說：「別人會的我都會」。

紫牛新聞報導，晴晴是西藏昌都市的一名五年級學生。對於視頻暴紅，晴晴的媽媽王蕾說感到很意外，「當時我拍了視頻發給女兒姥姥看，後來發到微信視頻號上，沒想到通過幾個月的傳播，引起了這麼多人的關注。」

王蕾表示，自己老家在山東，十幾年前嫁到西藏，因為山東人喜歡吃餃子，自己經常在家包餃子，女兒平時看得多了，就學會了。「女兒雖然有殘疾，但她會很多事，正常人能幹的只要她想學基本都能學會。」王蕾說，這些技能沒有特意去訓練，都是女兒自己學會的。

對於女兒如今獨立開朗，王蕾透露，其實當年女兒剛出生時，王蕾的內心充滿焦慮甚至絶望，「很長一段時間不敢看女兒的手臂，抱她都是小心翼翼地迴避著那半條胳膊」，儘管丈夫百般安慰，她仍擔心女兒因殘疾長大被嘲笑，還曾想過帶著女兒離開這個世界。

但掙扎五個月後，她選擇與自己和解，並在天涯發帖講述心路歷程。

這些網帖得到很多網友的回應，王蕾說，直到現在自己內心還充滿感激。「當時發帖只是想記錄一下我的心路歷程，也算是找個內心傾述的地方，沒想到有那麼多陌生的網友鼓勵我，也給了晴晴很多幫助，還有人寄來衣服和玩具。」

王蕾說，晴晴是個很幸運的孩子，網友看著她成長了十年。

對於暴紅，晴晴說：「包餃子是我自願的，我看到了網友的留言，有人看我殘疾心疼我、可憐我，但我想說的是，其實我一點兒不可憐，過得很幸福。」

晴晴還說，自己夢想成為一名醫生，「我也想做救死扶傷的醫護人員，給更多的人帶來平安。」

如今再審視當初的心境，王蕾感慨道，「其實是女兒治癒了我，當初的那些擔心都是杞人憂天。」

晴晴包餃子的視頻引起大批網友關注。(取材自紫牛新聞)
晴晴包餃子的視頻引起大批網友關注。(取材自紫牛新聞)
晴晴個性獨立，生活與常人無異。圖為她在寫作業。(取材自紫牛新聞)
晴晴個性獨立，生活與常人無異。圖為她在寫作業。(取材自紫牛新聞)

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