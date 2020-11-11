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「那可是家大公司！」火了 「沈騰體」命名50業者跟風

中國新聞組／綜合11日電
「沈騰體」取名方式，引起多家公司「跟風」（取材自紅星新聞）
「沈騰體」取名方式，引起多家公司「跟風」（取材自紅星新聞）

今年8月，沈騰在海南省成立「海口那可是家大影視文化有限公司」，因為公司名稱太奇葩而登上熱搜榜；沒想到這樣的取名方式引起多家公司「跟風」，到目前為止，已經有將近50家公司的名稱中含有類似「那可是家大」、「那可是一家大」等字詞。

紅星新聞報導，這些跟風「那可是家大公司」的公司，絕大多數是在2020年9月以後註冊成立的，公司經營類型分布廣泛，有建築、商貿、財稅諮詢、餐飲、服裝、文化傳媒等；例如「湖南那可是家大貿易有限公司」、「南京那可是家大商務信息諮詢有限公司」、「遼寧那可是家大傳媒發展有限公司」、「成都那可是家科技有限公司」等。

沈騰「奇葩」的取名方式引發廣泛討論，有網友說，「沈騰全身是笑點，連起個公司名也這樣」，網上還將這種公司的命名方式稱作「沈騰體」。

報導指出，沈騰曾在直播中回應公司命名，稱「擔心大家能不能明白這個意思」，當時還有網友調侃說，「所以公司的員工在別人問起在哪工作的時候就會出現如下場景：『你在哪上班啊？』『那可是家大影視文化有限公司！』『啊，那是哪啊？』『那可是家大影視文化有限公司啊！』『我知道啊所以是哪啊？』」

沈騰曾在直播中回應公司命名。（取材自紅星新聞）
沈騰曾在直播中回應公司命名。（取材自紅星新聞）

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