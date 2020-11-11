崩潰工程師吃鐵板燒 廚師「暖心舉動」網友讚爆

鐵板燒師傅遞上煎蛋。（視頻截圖）

中國 版「深夜食堂」日前在湖北武漢上演。一名年輕男子在商場超市用餐時，突然情緒崩潰，淚流不止，店內的鐵板燒師傅看到後，貼心幫男子「加菜」，煎了一根香腸和兩隻雞蛋 ，在他面前擺成「100分」的形狀，為他打氣；拍下整段過程的監視器畫面在網上傳開，有網友感動留言，「生活不易，給陌生人一點溫暖也是一種美德」。

來源：彭琤琳 (內容經營部-中國組)Aimee Pang YouTube

香港 01報導，據廚師彭師傅憶述，一名年輕男子當時在店內鐵板燒區用餐，點了炒飯和啤酒，但對方在接了一通電話後情緒突然失控，不停抹眼淚。做完炒飯的彭師傅便為他多煎了一根香腸和兩隻雞蛋，擺出「100分」的形狀。男子看到後愣了一下，隨後站起來和彭師傅道謝。

彭師傅說，他當時聽到男子向電話那頭的家人說自己剛下班，已連續加班半個月，壓力很大。男子不僅語氣低落，樣子也十分疲憊，「估計也是怕家人聽出來他在哭，我看他雖然在抹眼淚，但是一直在努力壓抑。我在旁邊看著都挺難受的。」

據報導，彭師傅與對方聊天後，得知原來這名男子是軟體工程師，近期到了他負責項目交付的關鍵時刻，壓力非常大，已連續多日加班到深夜。

彭師傅指出，擺「100分」的形狀其實是他以前用來哄兒子的方法，他當時跟男子說，「你還年輕，生活就是先苦後甜，你付出了肯定會有收穫，以後回頭看，這些都是很好的回憶。」

該段暖心過程被PO上網後，引發網友熱議。有人稱讚「這位廚師真溫暖，來自陌生人的善意真暖啊」，也有人感嘆「成年人的世界沒有容易二字」、「看了以後真是想哭，同樣都是打工人。」