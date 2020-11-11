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98歲楊振寧現身清華 健步如飛 翁帆罕見沒在身旁

中國新聞組／北京11日電
98歲物理學家楊振寧8日現身清華校園，走路帶著風。(視頻截圖)
98歲物理學家楊振寧8日現身清華校園，走路帶著風。(視頻截圖)

98歲高齡的物理學家楊振寧11月8日現身清華校園。視頻中，楊振寧一人拄著拐杖，雖然身形已經佝僂，但是氣色尚好，而且身子骨相當硬朗，走路帶著風。馬上就有人注意到，夫人翁帆並沒有陪伴在身旁。這樣的情況實屬罕見。

自媒體「遠薦」報導，在以往不管是參加公眾活動，還是出來散步遛彎。翁帆往往都是服侍在旁，攙扶著丈夫走路。

據報導，兩人不管是站著還是走路，永遠都是手拉手，讓大家誤以為他們是在秀恩愛，實際上，楊老緊握翁帆的手目的主要是用來保證身體平衡。

去年楊振寧夫婦在上海參加活動，他還特意提到，很慶幸自己還能走路，甚至還頑皮地稱，有時候不高興了，就走的不夠快。

楊老近百歲高齡，依然活力充沛，當然離不開翁帆的細心照顧和相依相伴，正是因為這個溫婉賢淑的妻子，才讓他重新煥發出生命的光彩。

當年28歲的翁帆女士，從楊振寧教授82歲開始，一直陪伴他到今天98歲，16年如一日，確實不容易。

報導說，以至於前段時間在安徽大學露面時，明顯看到她容顏已經憔悴衰老，不再是怒放的鮮花了。

網友熱中於從他們身上找到一些巨大的反差，來印證這場相差54歲的「忘年戀」的荒誕，或者愛情的偉大。

據報導，從一結合就不被看好，還被傳過生子流言，更因遺產分配問題被推到了風口浪尖。可是這麼多年過去了，兩人卻始終恩愛。

報導說，擁有這樣一位年輕嬌嫩的妻子，讓這個近百歲的老人擺脫了所有這個年齡段老人所焦慮的生老病死等沉重話題，在整整16年的夫妻生活中，楊老沉浸在詩意而幸福的極致生命體驗中。

98歲物理學家楊振寧8日現身清華校園，走路帶著風。(視頻截圖)
98歲物理學家楊振寧8日現身清華校園，走路帶著風。(視頻截圖)

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