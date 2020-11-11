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天貓雙11「尾款」支付法 重振消費？網貸氾濫？

中國新聞組／北京11日電
直播帶貨成為新風口，但「雙十一」通過各種方式刺激消費，也引起詬病。(中新社)
直播帶貨成為新風口，但「雙十一」通過各種方式刺激消費，也引起詬病。(中新社)

天貓雙11開賣成績令人咋舌，受到新冠疫情打擊，外界希望今年「雙11」能提振經濟。但是，新型態的「尾款」支付法，是振興消費還是網貸氾濫？從網民自嘲「下單一時爽，尾款火葬場」可以得知一二。

BBC報導，中國今年前三季度GDP增速由負轉正，同比增長0.7%。表現搶眼，其中第三季度增速已回升至4.9%。但這份成績單中也有隱憂。社會消費品零售總額前三季度同比下降7.2%，還未恢復至疫情前水平。

因此，當今年雙11購物節來到，各方希望這場線上消費狂歡成為四季度的內需爆發點，使四季度GDP增速回復到疫情前水平。

近日，微博上出現熱門話題「衝啊，尾款人！」指的是，平台允許消費者提前支付定金鎖定商品，到11月11日再支付尾款。網購平台以延長預售期、拆分付款以刺激消費欲，提高最終成交額。

但這種方式帶來的過度消費也使網民自嘲「白天打工人，晚上尾款人」、「下單一時爽，尾款火葬場」。

過度消費背後，有各類消費貸和現金貸產品推波助瀾。無論是螞蟻旗下的「借唄」和「花唄」，還是京東旗下的「白條」，以及騰訊、小米、美團、蘇寧，中國互聯網巨頭幾乎都推出自家的現金貸和消費貸產品，並且用快速批核、無抵押、高額度、現金返款等方式吸引消費者使用。

報導指出，雙11前夕，該節日發起者和最大受益者阿里巴巴集團的重要支柱螞蟻金服上市被叫停，更嚴格的網路貸款監管規定出台，阿里系因為過度消費、金融系統性風險等問題受到批評。

在雙11天量銷售額的驚嘆聲中，對「鼓吹過度消費」和「網貸公司推高系統性風險」的批評聲逐漸升高。對於消費者個體而言，網貸氾濫下很容易掉入消費金融陷阱，拆東牆補西牆，過度負債。因為無力償還網貸，衍生的糾紛甚至輕生的社會憾事，消費者一定要理性購物，避免因衝動消費落入套路。

疫情 中國 貸款

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