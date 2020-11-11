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3723億元人民幣!天貓雙11開賣30分鐘 超過去年1天紀錄

記者蔡敏姿／北京11日電
2020天貓雙11全球狂歡季，11日凌晨開賣30分鐘，成交額逾人民幣3723億元。(圖：阿里巴巴提供)
2020天貓雙11全球狂歡季，11日凌晨開賣30分鐘，成交額逾人民幣3723億元。(圖：阿里巴巴提供)

全球25萬個品牌、500萬商家參與，今年天貓「雙11」從「光棍節」變成兩波促銷的「雙節棍」。11日凌晨開賣30分鐘，成交額逾3723億元人民幣（約563.7億美元），超過去年1天的狂歡節總成交額2684億元，訂單創建峰值達每秒58.3萬筆，刷新去年每秒訂單達54.4萬筆。

來源：YouTube

綜合媒體報導，天貓雙11狂歡夜10日登場，藉由直播帶來人潮，知名藝人鄧紫棋、易烊千璽等輪番開唱，吸引年輕族群。天貓稱，今年雙11期間，線上直播間近一半商品都是90後（意指30歲以下）民眾買單。

京東數據顯示，11日開跑9分鐘，累計下單金額突破2000億元，平台成交額年增逾90%，其中，3C家電快消品等品類持續領跑全行業。電商蘇寧則用時19分鐘，成交總額突破50億元；小米雙11全平台支付金額突破10億元。

天貓表示，今年是史上出資力度最大的雙11，發放40億元現金紅包、100億元品類補貼、200億元品牌大額券，整體規模是去年的兩倍，設立兩波售賣時段，讓消費者有更充足的時間選擇商品，亦可讓商家展示產品、備貨等，以提升消費體驗，減緩商家壓力。

阿里巴巴表示，11日全天，1600萬款商品集體打折，為史上最多。其中，全球調貨100萬款熱銷商品，另外還有300萬款是與第一波完全不同、最新加入優惠的商品。

報導指出，今年天貓雙11第一波開賣後，2000個產業帶迎來開門紅。廣東、浙江、江蘇、福建等地的七個產業帶一小時內進入「億元俱樂部」，1至3日賣空30個特色產業帶，成交量是年增26倍。

「今年天貓雙11啟動到現在，廠裡輪值三班出貨。」在廣州南沙區，一位小家電負責人說，雙11第一波啟動以來，最迫切的問題是招聘人員，為了因應第二波開賣，部分工廠招工加薪3000元。還有服飾業者表示，預估第二波訂單量將會是第一波的1.5倍。

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