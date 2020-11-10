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「一代神機」小霸王申請破產 80、90後哭哭：回憶又少一個

中國新聞組／北京10日電
中國遊戲機品牌小霸王近傳申請破產。（取材自川觀新聞）
中國遊戲機品牌小霸王近傳申請破產。（取材自川觀新聞）

許多80、90後的共同童年記憶「小霸王遊戲機」申請破產了，「小霸王文化發展有限公司」公司法人代表馮寶倫被限制高消費，成了「老賴」。消息一出，迅速衝上微博熱搜，眾多網友哀號「全是回憶，好捨不得」、「青春裡的東西沒了一個又一個」、「再見，青春」、「再也聽不到『小霸王其樂無窮』了」。

綜合中國經營報、中國經濟網報導，「小霸王」原身是中山市小霸王公司，成立於1987年，由「60後」段永平創立。小霸王遊戲機是眾多80、90後的童年記憶，有「一代神機」之稱。

1991年6月，小霸王投入40萬在中央電視台播出第一則廣告，即「擁有一台小霸王，打出一個萬元戶」的有獎銷售活動「小霸王大賽」。此後，小霸王多年雄踞遊戲機市場第一位。1993年，小霸王成功研制第一代小霸王電腦學習機。1994年，小霸王推出第二代電腦學習機，同時重金聘請國際武打巨星成龍代言，其「望子成龍小霸王」廣告詞家喻戶曉。

據了解，小霸王主要產品包括紅白遊戲機、兒童早教機、兒童平板電腦、VR教育影音一體機和歡樂客廳等 。

據天眼查顯示，至今年9月9日，小霸王公司共計有29條被執行人紀錄，金額達人幣1824.8萬元。另外，自2019年起，小霸王還牽涉多達98起司法案件，其中涉及多起股權投資款的糾紛。目前，小霸王已被列為失信被執行人，即「老賴」，其公司法人馮寶倫收到的限制消費令更多達30條。

中國 破產 投資

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