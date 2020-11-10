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跟同學起衝突「好委屈」 湖南12歲男孩找交警隊「伸張正義」

中國新聞組／北京10日電
12歲男孩因上學路上與同學發生摩擦被打，坐了20多公里的公交車，找警察叔叔「伸張正義」。圖為廣西一所學校外，警察在站崗巡邏。（中新社資料照片）
12歲男孩因上學路上與同學發生摩擦被打，坐了20多公里的公交車，找警察叔叔「伸張正義」。圖為廣西一所學校外，警察在站崗巡邏。（中新社資料照片）

「在外遇到問題，有事找警察。」這是小時候父母們常對孩子說的話。湖南省沅江市12歲男孩小彬，牢記這句話。日前他因為上學路上與同學發生摩擦被打，小彬坐了20多公里的公交車，來到沅江市交警一中隊報警，找警察叔叔「伸張正義」。

交警張志強表示：「當時，一個背著書包的小男孩哭著走進院子裡，我們還覺得很詫異。」正在值班的張志強和其他民警連忙跑出去詢問。

「警察叔叔，你們幫我『伸張正義』！」小男孩抹了一把臉上的淚水，帶著哭腔告訴民警，自己叫小彬，是中學生，早晨上學路上，因為與同學產生了一點小摩擦，被同學打了。一時聯繫不上老師，委屈之餘小彬決定找警察叔叔幫忙。

由於不知道怎麼報警，小彬從南嘴鎮搭公交車來到了交警一中隊。由於第一次報警，小彬並不知道自己找到的是交警隊。張志強當即安排輔警做好孩子的情緒安撫工作，買來早餐讓男孩吃。

「當時我問他，『你父母知道了沒有？』他回答說，『我父母不管這件事。』」張志強仔細查看小彬，發現沒有明顯外傷。隨後，張志強與南嘴派出所教導員黃樹強取得聯繫，讓孩子就讀學校的校長及家長盡快與交警中隊取得聯繫。

事後校方表示，原來小彬曾向班上另一名男生小李借了20元錢。之前小彬還了13元，還有7元沒還。4日早上，小李找小彬要錢，小彬不給，小李就推了小彬一把，「因為小李的個頭高大一點，小彬被推了一把，倒在地上」。但之後兩人也沒再動手，隨後就散了。一開始小彬想找班主任解決問題，但沒找到。

小彬隨後返回家裡告訴了其父親，父親說這樣的小事應該告訴老師，並責怪孩子不該返回家裡，隨後把孩子送到回學校的公交車上。

「從學校到小彬家裡的路程是20多公里，父親把他送上車後，他中途看到了交警隊，就自己下車了。」學校老師說，接到派出所電話後，小彬的家長立馬趕到交警隊接回孩子。隨後，小李當面向小彬致歉，小彬也表示原諒，小彬也向父母表示，以後不再任性，不違反學校的校紀校規，認真學習，其父母也反思了自己的教育方式，表示以後會注意與孩子的溝通。

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