走過抵制… NBA首參展進博會 將在中國建娛樂中心

首度參展進博會，NBA就將NBA HOOP PARK籃球公園搬到了進博會現場，入場觀眾可在科技感十足的體驗間完成投籃上分。（記者戴瑞芬／攝影）

NBA 去年10月因球員挺港言論，上海站賽事和球迷之夜遭贊助商撤約、明星不出席活動「被消失」，事隔一年，NBA中國 首次參展進博會，宣布將落地建造6座數位互動、餐廳等多元娛樂的沉浸體驗中心，而首家娛樂體驗中心計畫2022年落成。

NBA前進中國，進博會首次在消費品展區設立體育用品專區及賽事專區，NBA首次進駐並在進博會現場設立了占地800平方公尺的展台。

NBA中國攜手華銳娛樂宣布達成合作伙伴關係，雙方將在中國市場開發建立六座沉浸式的NBA主題娛樂體驗中心。首家娛樂體驗中心預定2022年落成，提供數位科技互動游戲、餐廳以及其他全新多元活動體驗。

入場觀眾可在科技感十足的體驗間完成投籃上分，30秒內，腳下的感應地面會自動定位投籃位置來計算分數，排名將會在現場投影牆上顯示。（記者戴瑞芬／攝影）

首度參展進博會，NBA就將NBA HOOP PARK籃球公園搬到了進博會現場，入場觀眾可在科技感十足的體驗間完成投籃上分。30秒內，腳下的感應地面會自動定位投籃位置來計算分數，排名將會在現場投影牆上顯示。

除籃球挑戰賽之外，展台上還有一個叫做360度子彈攝影的區域。可360度環繞捕捉互動球迷的每一個動作，並即時回傳至手機 。

NBA中國在進博會也與多家協力廠商簽署合作備忘錄，未來在中國多地陸續建造籃球公園。