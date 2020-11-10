林書豪離隊2個月 CBA因這理由開罰55萬

林書豪被中國男子籃球職業聯賽（CBA）開出3張共計人民幣55萬元的罰單。（新華社）

中國 男子籃球職業聯賽（CBA）以未穿著官方贊助品牌「李寧」產品為由，對華裔球星林書豪 開出三張總計55萬元（人民幣，下同，約8.3萬美元）的罰單，並要求他限期繳納，否則將遭到停賽等處罰。對於CBA的開罰，有網友表示，CBA突襲舉動根本就像小偷。

CBA聯盟的這次巨額罰單在網上引發很大的爭議。原本效力北京 首鋼隊的林書豪，已於9月宣布離隊，返回美國爭取加入NBA。中國球迷多認為，林書豪已離開CBA，沒有必要繳納這三張爭議罰單。

中國記者賈磊在微博表示，CBA對球員未穿著聯賽官方贊助商產品的行為開出重磅罰單，共有教練、球員11人被開出15張罰單。聯盟要求被處罰球員在12月14日上午10時前如期繳納罰款，否則將遭到停賽等處罰。

根據賈磊公布的CBA官方文件顯示，林書豪被開出三張罰單，但皆非發生在正式比賽中。CBA祭出前所未有的重罰，已引發輿論熱議，許多球迷批評CBA此舉形同「釣魚執法」，事先不警告球員，開出第一張罰單也不知會球員，卻持續蒐證連續開罰，突襲舉動根本就像小偷。

多家媒體也稱，林書豪沒有跟北京首鋼隊續約，已經不屬於CBA球員，CBA卻還對他開罰，令人匪夷所思。