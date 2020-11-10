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中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

中新冠疫苗「零嚴重反應」 美學者質疑數據「太乾淨」

中國新聞組／北京10日電
中國已經有數萬人接種中國製新冠疫苗。圖為示意圖。(路透資料照片)
中國已經有數萬人接種中國製新冠疫苗。圖為示意圖。(路透資料照片)

中國已有多地開放對一般民眾接種新冠病毒疫苗，到目前為止並未傳出有嚴重不良反應。這樣的紀錄讓美國科學家質疑，中國的疫苗未經監管批准就已對數十萬人施打，且未收到任何嚴重不良反應報吿，「有些奇怪，甚至可疑」，數據「乾淨」到讓人擔心。

巴西再喊卡中製疫苗

與此同時，巴西已中止北京生物製藥公司科興生物（Sinovac Biotec）新冠病毒疫苗Coronavac的最後階段試驗，原因是出現嚴重不良反應案例。這是由亞洲國家迅速開發的新冠疫苗中，首度受到如此挫敗。

巴西衛生機構10日表示，Coronavac已在巴西中止試驗，因為在10月29日發生一起不良反應，但當局未詳述受試者不適的細節。

香港01報導，彭博社日前指出，中國部分新冠疫苗在獲得監管批准前，已在中國投入使用，且疫苗研發過程的安全保障不明。

彭博社指，英國阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）和美國強生公司（Johnson & Johnson）研發的新冠疫苗都曾因為受試者出現不良反應而暫停。但據中國新冠疫苗生產商之一的生物技術公司說法，已有數十萬人接種了其疫苗，卻沒有不良反應報吿。

彭博社稱，美國華盛頓大學駐聖路易斯疫苗專家金奇（Michael Kinch）說，沒有任何不良報吿似乎有些奇怪，甚至可疑，「從機率上來說，肯定會有心臟病、神經系統疾病或者其他毒性事件」。

金奇還表示，中國的數據「非常、非常乾淨」，讓他感到擔心。

(影音製作：何卓賢  訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

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