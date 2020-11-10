防疫！進口冷鏈食品 不消毒禁在中國上市

進口冷鏈食品相關人員屢傳新冠疫情後，中國加強抽檢。（取材自微博）

中國 官方9日通報，天津、上海各新增一名新冠感染者，一為海聯冷庫關聯人員、一為浦東機場 搬運工。由於新冠疫情復發以來，多地病例均與冷鏈有關，國務院近日印發「方案」，要求進口冷鏈食品首次與中國境內人員接觸前全面消毒，凡無消毒證明的一律不能上市。

成都商報報導，天津市防控指揮部9日指出，天津新增一名新冠肺炎無症狀感染者，為47歲貨車司機，曾到天津市濱海新區中新天津生態城海聯冷庫拉貨。

在海聯冷庫接觸的四名冷庫員工及25名密切接觸者已全部進行核酸檢測 ，結果均為陰性，目前正在集中隔離觀察。

北京市場監督管理局人員在核查超市內的進口冷凍食品追溯信息。（新華社）

此外，上海浦東新區人民醫院發熱門診9日報告一例疑似新冠肺炎病例，經複核診斷為確診病例。該名51歲病患自述，自4月8日起在浦東機場貨運站從事搬運工作，至今未曾離滬，近期也沒有接觸冷凍食品。

香港文匯報報導，自6月以來，中國已有十餘起在冷鏈凍品中檢出新冠病毒陽性的案例。此前，青島稱找到充分證據鏈，表明新冠病毒可由物傳人、冷凍條件可長期存活。

據報導，本次公布的方案原則為「全面消殺，嚴防輸入」，進口冷鏈食品的口岸消毒方式由海關確定，入境後的消毒方式由地方政府確定。消毒範圍適用於進口冷鏈食品的裝載運輸工具、產品內外包裝的消毒。

在口岸環節，檢測結果為陽性的，按規定作退運或銷毀處理；檢測結果為陰性的，海關部門將督促場地經營者或進口企業，消毒進口冷鏈食品的集裝箱內壁、貨物外包裝。

流通環節上，對從口岸放行的進口冷鏈食品，在社會冷庫或企業冷庫倒箱過車、入庫存儲前，相關單位查驗貨物所附的消毒證明，如未消毒，則對該批貨物的集裝箱內壁、貨物外包裝實施消毒。消毒完成後，消毒單位出具該批貨物業經消毒的證明。

市場環節上，做到所有進入市場的進口冷鏈食品來源可查、去向可追。

此外，天津媒體津雲報導，天津市疾控中心9日表示，天津第138例本土病例全基因組測序：與北美此前流行毒株高度近似。

來源：澎湃新聞