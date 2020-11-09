南韓藝人違規接觸熊貓寶寶惹議… 綜藝節目遭停播

南韓藝人摟抱大熊貓幼崽。（視頻截圖）

近日南韓 一檔綜藝節目的預告片中，出現了藝人違規接觸大熊貓幼崽的畫面，引發中國 網友質疑與批評。事件的相關方──愛寶樂園和女團BLACKPINK方面7日均在社交媒體發表聲明回應。

海外網報導，聲明稱，決定不播出原計畫7日上傳的完整版綜藝節目。原因是由於「非專業人士與熊貓寶寶密切接觸的行為，會從其他角度引起誤會」，所以根據熊貓保護專家的建議並尊重國際合作慣例，作出此決定。

聲明還強調，藝人此次探訪熊貓，是在專業獸醫和飼養員的參與下，遵守「嚴格的防疫 管理和衛生規範」進行的。藝人在見到熊貓寶寶時，均戴著衛生手套、口罩，並穿有防護服。每次切換場景時，都對手和鞋子消毒。

來源：YouTube

事件緣於南韓愛寶樂園臉書帳號4日發布一則綜藝節目的預告短片，片中可以看到，在飼養員演示如何給成年雄性大熊貓做檢查的時候，兩名女團成員先後撫摸了大熊貓，還伸手觸碰了熊貓的嘴部，當時兩人都沒有佩戴口罩和手套。

後來當大熊貓幼崽「福寶」出現後，飼養員將「福寶」放入了一名女團成員的懷中，女團成員進行了摟抱，碰觸熊貓寶寶的手掌等舉措。

這段視頻在中國引發爭議，中國網友們紛紛表示這些動作可能會讓大熊貓染病，並對此進行了強烈的批評。「南韓藝人違規接觸熊貓幼崽」的話題，還登上了微博熱搜。

海外網早前報導，2016年3月，大熊貓「愛寶」和「樂寶」作為中國友好大使，從都江堰飛越2400公里，前往離首爾有兩小時車程的愛寶樂園生活。今年7月20日晚，大熊貓夫婦平安生下一隻雌性幼仔「小公主」。

9月22日到10月11日，愛寶樂園為「小公主」公開徵名，候選名字有4個，分別是超寶、星寶、幸幸和福寶。徵名活動有5萬人參與。11月4日，愛寶樂園宣布「小公主」取名為「福寶」。