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「課金」30萬拿不到網遊榜第一 上海男拋妻棄女離家出走

中國新聞組／北京9日電
員警查看監控，發現男子最後在附近一條河現身，隨即趕往搜索。 （視頻截圖）
員警查看監控，發現男子最後在附近一條河現身，隨即趕往搜索。 （視頻截圖）

上海一名27歲男性日前離家出走，急得妻子報警找人，原來男子是因為玩網遊「課金」了人民幣30萬元（約4.5萬美元），但卻拿不到第一名，感到挫敗於是離家。警方最後在一座橋的底下發現他，費了九牛二虎之力才把他勸回家。

許多網友紛紛嘲笑這名老公「無腦」，還有人揶揄「這種人都有老婆孩子」。

香港01報導，上海一名何姓女子日前報警，說丈夫在微信發給她一句「照顧好家裡和女兒，我走了」，突然人間蒸發。警方調查後發現，她的丈夫陳某在一個網遊課金了人民幣30萬元，但卻仍然無法拿下第一名，可能因此離家出走。

員警擔心他想不開，趕緊查看了該小區的監控鏡頭，發現陳某最後消失在附近一條河旁邊。警員晚上搜索近一小時，最終在一座橋的橋底發現陳某。

員警循循善誘，勸說陳某才27歲，不應因為一點小挫折就離家出走，而且老婆為了找他心急如焚，根本沒因那30萬怪他，「她如果怪你就不來找你了」，並指被老婆「埋怨兩句不叫怪，這叫對你還有希望」，成功說服他上岸。

網民看完「浪子回頭」的劇情後，對陳某沒有一絲同情，反而笑他不熟識網遊，「30萬就想著能當榜一」，稱許多遊戲的頭幾名其實都是遊戲的官方人員。不過更多人好奇為什麼他會有老婆孩子，更佩服他隨便就能拿出30萬課金，「人家好歹也有30萬現金說敗就敗」。

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