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全網笑翻…老爸太「坑娃」 讓兒帶2米長枯葉上學

中國新聞組／北京9日電
爸爸拿著「巨型枯葉」，孩子無奈的表情讓人忍俊不禁。（視頻截圖）
爸爸拿著「巨型枯葉」，孩子無奈的表情讓人忍俊不禁。（視頻截圖）

不少家長為了配合孩子幼兒園的活動使出了「洪荒之力」，但不小心「用力過猛」也造成了不少笑料，成為親子時光中難忘的記憶。一位家長日前在網上分享照片，只見孩子帶著超過2米長的「巨型枯葉」去學校上美術課，網友們看到全笑翻。

央視新聞報導，老師在班級群裡通知孩子們帶一些枯葉到學校上美術課，沒想到爸爸為孩子準備一片枯的椰子樹葉。看到這麼大的葉子，老師笑得合不攏嘴，孩子則滿臉無奈，讓人忍俊不禁。

有網友留言，「這真是『家大葉大』」、「小朋友，你媽媽是『鐵扇公主』嗎？」、「寶貝，你贏了」。

此外，有一間幼兒園通知孩子穿漢服，參加傳統節日舉辦的活動。其他小朋友都按照老師要求，穿得漂漂亮亮，唯獨一位家長給孩子穿上隆重的「龍袍」，只見孩子站在其他小朋友的隊伍中一副「想哭」的模樣。

另外，山東濰坊某幼兒園舉辦秋遊，請小朋友帶水壺上學。其中一位小朋友竟拎來了燒水的水壺，園方只好趕忙聯繫家長換一個喝水的水壺。

除此之外，有一所幼兒園上觀察課，讓小朋友帶魚來學校，大部分小朋友帶金魚，但有一位爸爸為孩子準備了大鯉魚。

最奇葩的是，有所幼兒園讓孩子帶多肉植物到學校，結果一個小朋友竟帶了一大塊肉來。原來，老師說可以帶一些植物來觀察，「比如家裡發芽的土豆，或者比較好養的『多肉』都可以」，孩子聽完告訴媽媽要帶「一塊肉和兩個土豆」到幼兒園。

一位萌娃帶著「巨型枯葉」去幼兒園的畫面，逗樂了眾多網友。（視頻截圖）
一位萌娃帶著「巨型枯葉」去幼兒園的畫面，逗樂了眾多網友。（視頻截圖）

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