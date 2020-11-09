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真安全？小區新裝人臉辨識門禁 要全部業主「錄臉」

中國新聞組／北京9日電
小區門口確實安裝了人臉識別門禁系統，居民出入都要刷臉。（取材自齊魯晚報）
小區門口確實安裝了人臉識別門禁系統，居民出入都要刷臉。（取材自齊魯晚報）

人臉辨識愈來愈普及，但這項科技為人們帶來便利的同時，卻也讓不少人擔憂。日前有民眾爆料指出，山東濟南吉爾北苑最近安裝了人臉辨識門禁系統，物業要求業主都要去錄人臉信息，該位民眾認為，安裝門禁雖然能提高小區安全性，但採集人臉信息存在安全隱患。

齊魯晚報報導，向媒體爆料的張先生表示，上月小區安裝了人臉辨識門禁，接著物業就發通知給每位業主，要求大家帶著房產證去錄人臉信息，他擔心人臉信息遭洩露或盜用，不同意路人臉數據，便向提出了採用人臉識別與刷卡兩種方式進入小區，但遭物業拒絕，稱這樣會額外增加成本。

張先生表示，物業經理說安裝該門禁系統是為了小區安全，且徵求過業主意見，沒有人反對，但其實「物業並沒有徵求過我們的意見，業主群裡大家都說沒看到通知，物業裝好門禁後直接就通知業主去錄人臉信息了」。

小區門口確實安裝了人臉識別門禁系統，出入口各一台，由於剛安裝不久，機器上的保護膜...
小區門口確實安裝了人臉識別門禁系統，出入口各一台，由於剛安裝不久，機器上的保護膜還沒撕掉。（取材自齊魯晚報）
要求小區居民採臉現場。（取材自齊魯晚報）
要求小區居民採臉現場。（取材自齊魯晚報）

小區物業負責人侯經理表示，他們小區裡孩子較多，晚上也常有人員進出，為了小區安全，上月向居民宣傳後，就招標採購了人臉識別門禁系統。侯經理強調，採集好的數據就保存在物業這裡，安全性沒問題，門禁系統還和公安系統聯網，一旦發現在逃人員和盜竊人員，系統就會自動報警。

就業主關心的人臉數據安全性問題，侯經理反問，「現在很多人使用支付寶和微信，都有刷臉支付，也沒誰擔心人臉被採集後信息洩露啊？」他並表示，未強制業主錄人臉，只要有資料證明他們是業主，就會放行。

人臉辨識真的安全嗎？據報導，業內人士認為，人臉識別是一種生物信息，一旦被盜就是永遠被盜了，況且現在人臉識別門禁的廠商眾多、標準不一，防護力和技術參差不齊，就目前而言，中國人臉識別的安全現狀不容樂觀。

山東爭渡律師事務所律師黃西文認為，人臉屬於個人隱私，且和手機支付、銀行密碼等相關聯，其安全性非常重要，物業能不能保管好這些數據不好說，建議刷卡門禁和人臉識別門禁應該並存。

人臉識別 微信 公安

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