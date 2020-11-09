種菜不稀奇 東莞大叔樓頂種水稻大豐收

麥桂洪把出租樓頂開墾成「房東菜園」。(取材自東莞時間網)

東莞一名70歲的大叔在一座六層高的出租樓頂開墾成「房東 菜園」，他不但在這裡種菜，還種出了水稻，而且竟然豐收，讓街坊們直呼難以置信。

東莞時間網報導，東莞長安房東大叔麥桂洪時常關注國家大事，當他從新聞上得知聯合國 呼籲世界各國警惕糧食危機，號召大家珍惜糧食，他就動了念頭：在陽台的菜園上改種稻米。麥桂洪說，「在長安不是到處有耕地，如果能在陽台上也能種出稻穀，或許可以給到大家一點啟發。」

剛開始提起這個想法時，鄰居們幾乎沒人認同，覺得這是天方夜譚，「你天台上種水稻，最後怕是收灰吧」，因為種植水稻需要濕潤的水田，在陽台上種水稻萬一滲水，不僅種不成，還可能殃及樓下住戶。

據報導，麥桂洪在蓋房子的時候，就已經在天台防水上做足措施，因此相當有自信。麥桂洪先向社區要了10多噸的塘泥，他和妻子一點點把塘泥運上天台。出租屋的管理者老薛看到麥桂洪那麼熱愛田園喜歡種菜，雖然不知道是否成功，他也十分樂意幫忙。

麥桂洪開闢的「天台稻田」只有54平方米，他挑選了當地人認為最珍貴香糯米進行試驗。從育苗、播種、插秧，每天早上6點多，他就出現在這片小稻田裡忙碌，細心地灑水、施肥、除草。兩個月後，禾苗一片金黃，結出的穀穗飽滿。看著眼前的一片金燦燦，麥桂洪感到滿心歡喜又自豪。

報導指，麥桂洪在天台上種植水稻的消息很快在社區傳開，廈崗社區的老校長麥柏安聽聞後，趕緊來拍攝記錄。社區學校還有老師專門帶著小學生到這裡參觀，向麥桂洪了解稻米是怎麼種出來、米飯是怎麼來的，教孩子們珍惜糧食。

這片稻田近日收割，麥桂洪和妻子用最傳統的方式收割、打穗、晾曬，總共收割了50多斤香糯穀，對他來說已經是大豐收。麥桂洪把大部分收成分給親鄰好友，「很多親朋好友聽到後都很驚奇，也想回去試試種，有的想拿一點嚐嚐味道。我都很樂意。」