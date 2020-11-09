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新升學利器 跳繩補習班火爆 體育「硬掛鉤」評獎加分 1堂課2000人民幣…家長搶著掏錢

中國新聞組／北京9日電
跳繩成為中小學孩童的體育成績競爭項目。圖為山東省榮成市第二實驗小學復課當天，小學生們在跳繩。（新華社）
跳繩成為中小學孩童的體育成績競爭項目。圖為山東省榮成市第二實驗小學復課當天，小學生們在跳繩。（新華社）

鋼琴、珠算已經不是最火的課餘培訓項目了，近期在各大城市最火的培訓班是「跳繩」。不少家長把剛開學不足兩個月的一年級小學生送到培訓機構，只為了讓孩子在校內體育考試的跳繩項目順利過關。

中國新聞周刊報導，北京西城區車公莊一家青少年體育培訓機構的教室裡，十來個孩子在老師的帶領下，進行跑步、跪姿平板支撐等練習和拉伸運動。上課的多是一年級小學生，甚至有還在上幼兒園大班的孩子。媽媽穆女士說，現在從幼兒園中班就要求練跳繩，「如果幼兒園完全不會跳，從幼兒園到一年級本來就面臨著學習上的轉變，再達不到體育上的要求，那不是天都塌下來了？」說到這，她的焦慮溢於言表。

穆女士報名的機構是全國連鎖，在北上廣等地有十餘家分店，「每50分鐘200元的大班課已經算便宜的了，同類機構每節課都要300元（人民幣，約45美元）。」在北京海淀區，更有一堂課高達2000元（人民幣，約303美元）的培訓班，名額仍是供不應求。

跳繩很早就列入中國的中小學體育教學中。到了2014年，國家規定「1分鐘跳繩」是小學1到6年級的測試內容，甚至必須列入體育成績，並能獲得高達20分附加分。以小學一年級學生為例，1分鐘內完成超過40次的跳繩總數，還可以拿到額外的20分。運動變成了升學利器，也成家長的心頭大患

在體育成績與各項評獎評優、升學間的「硬掛鉤」日漸增多的現在，讓跳繩成了中小學體育項目中的「香餑餑」。小學在評選三好學生、好兒童等榮譽稱號時，也會將體育成績作為硬性條件之一。

跳繩的熱度或許還遠不止於此。近日國務院辦公廳印發「關於全面加強和改進新時代學校體育工作的意見」，計畫逐年增加體育中考分值，達到跟語數外同分值的水平。

此消息無疑激化中小學生的體育競爭，給體育培訓機構帶來更多市場，也使得更多家長和孩子被挾進這場「競賽」。

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