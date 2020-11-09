天津冰庫工人確診 全市進入戰時狀態

天津新增一本地病例，冷凍食品公司裝卸工人確診。(取材自澎湃新聞)

山東德州 市德城區7日檢出一份來自天津港的德國冷凍豬腳外包裝，新冠病毒呈陽性，天津據報排查後，發現一名裝卸工人也呈陽性，工人的接觸者初步檢測 均為陰性，但天津不敢大意，昨天宣布全市進入戰時狀態，但也稱目前疫情 「整體可控」，請民眾不要恐慌。

11月6日以來，山東德州、山西太原均從經天津進口的冷凍食品外包裝上，檢出新冠病毒核酸陽性。山東德州德城區疫情防控指揮部指出，事發後，當局啟動了冷鏈食品疫情防控應急預案，涉事的冷凍德國豬腳製品和運輸車輛已全部遭封存並進行消殺，所有隔離人員經檢測均為陰性。

綜合報導，天津接獲山東德州的通報後展開檢測，8日通報新增一例本地新冠病毒確診病例，是38歲的天津海聯冷凍食品有限公司裝卸工人。經檢測查有共同暴露史的在津人員11人均為陰性，8名同住的密切接觸者等也是陰性。該冷庫已被封控，其所居住樓宇156人已核酸採樣完畢，尚在檢測。

經查，這批出現陽性的冷凍豬腳來自德國不來梅港，於10月19日到達天津港太平洋碼頭停靠並卸載於太平洋碼頭公司的冷箱場地。11月4日，該批貨物提離並運輸到濱海新區中新天津生態城內天津市海聯冷鏈有限公司雨開箱卸載冷庫貯存，5日由北京三川金舟貿易有限公司安排車輛運往山東德州。

另河北省保定市安國市市場監管局接到山東省德州市德城區疫情協查通報稱，涉事的劉姓食品貨車司機11月6日曾到安國市送貨。河北市也立即展開檢測及排查，但未發現該批次的冷凍德國豬腳。經對三家涉事水產店和相關工作人員等檢測結果均為陰性。

此前，山西太原進口冷凍帶魚製品外包裝檢出陽性，相關人員核酸檢測結果均為陰性。經查，涉案帶魚產自印度，新港海關經檢驗合格後報關進口，貨物流向三個地區，官方已將核查情況通報貨物流入地市場監管部門，並已封存冷庫，屬地疾控部門核酸檢測結果為陰性。