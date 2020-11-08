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太羨慕…粵男騎車5女貼著坐 網友：人生贏家

中國新聞組／北京8日電
葉男騎機車載5位少女，被警方開罰。（取材自中國長安網）
葉男騎機車載5位少女，被警方開罰。（取材自中國長安網）

機車雙載屬合法，但若是3位以上同擠一台機車恐會違反道理交通管理處罰條例被開罰。廣東有名男子近期外出時，騎車載著五位少女同行，只見他們身體緊貼，一不小心就有人會掉出車外，而少女們也皆未戴安全帽。畫面引發熱議，有網友表示，「男子是人生贏家，雖然恐會吃上罰單，但豔福不淺」。

中國長安網報導，廣東清遠陽山縣葉姓男子本月1日騎車超載少女上路，只見葉男前方坐著一位、後方坐著四位，彼此身體緊貼，一不小心坐最後方的少女就可能跌下去，且少女們都沒有戴安全帽，畫面相當驚恐。

交警獲報後，追查到葉男身分，他平時以載客維生，5位少女是付費客人，因為她們堅持不分開坐，葉男才答應讓人全部擠上機車，6貼上路。警方也依道路交通安全法對葉男開罰人民幣1600元（約242美元），並要求他寫下檢討書，避免再犯。

消息一出後，網友紛紛留言，「我反覆想了很長時間，我哪裡不如他」、「那個人是不是在印度待過啊」、「摩托車感到很累」、「為什麼有五名女子願意坐他一輛摩托車，而我的副駕駛都長了青苔」、「人生贏家」、「豔福不淺」。

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